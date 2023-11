Les hommages à Thomas se multiplient en France

Malgré une ignoble pos­ture des auto­ri­tés fran­çaises qui inter­disent les mani­fes­ta­tions en hom­mage au mal­heu­reux Thomas,

mal­gré la cen­sure des réseaux sociaux sur ces ras­sem­ble­ments par­tout dignes et non-vio­lents,

mal­gré le dis­cours hon­teux des médias sub­ven­tion­nés qui décrivent les per­sonnes qui éprouvent de la com­pas­sion pour la famille du jeune homme comme des fac­tieux d’« ultra-droite »(1),

les Français par­tout bravent toutes ces bri­mades, et des­cendent dans la rue pour expri­mer leur sym­pa­thie à l’é­gard de Thomas et de sa famille, mais pour expri­mer leurs craintes aussi.