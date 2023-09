Discréditer pour détourner

Première étape : une tri­bune parue dans le 1er JDD du nou­veau rédac­teur en chef Geoffroy Lejeune, sous le titre « Nous ne sommes pas des faits divers ».

Cette tri­bune dénonce la mani­pu­la­tion poli­ti­co-média­tique qui consiste à clas­ser par son trai­te­ment média­tique (contre-feu, mino­ra­tion des actes, voire dis­pa­ri­tion d’exposition de faits, mani­pu­la­tion des noms et des images…), des actes cri­mi­nels dans la caté­go­rie des FAITS DIVERS.

Un fait divers est, par défi­ni­tion, un fait mar­gi­nal, excep­tion­nel et iso­lé. En revanche, une mul­ti­pli­ca­tion des mêmes actes ou actions qui s’ap­pa­rentent à des crimes et délits, de ter­ro­risme ou d’attaque claire contre notre socié­té, notre mode de vie, voire notre civi­li­sa­tion, ne peut plus être clas­sée dans la rubrique « Faits divers ». Ils deviennent alors des mar­queurs de socié­té que l’on ne peut plus se per­mettre de mino­rer et de marginaliser.

Aujourd’hui les repré­sen­tants du Pouvoir et leurs relais média­tiques sou­mis grâce aux suven­tions, uti­lisent tous les arti­fices à leur dis­po­si­tion pour se défaus­ser de leurs res­pon­sa­bi­li­tés. Chacun se sou­vient du « Responsable mais pas cou­pable » de Georgina Dufoix sur TF1 en 1991, alors qu’elle était ministre de Mitterrand ou le « J’assume ! » de ces faits divers s’ap­pa­rentent à des crimes et délits, de ter­ro­risme ou d’attaque claire contre notre socié­té, notre mode de vie, voire notre civi­li­sa­tion, et de Christophe Castaner(2).

La Police de la Pensée se doit de DISCRÉDITER cette rubrique du JDD

Deuxième étape : il faut dis­cré­di­ter cette rubrique du JDD. Ce que fait alors immé­dia­te­ment le Dauphiné Libéré, qu’il convien­drait de renom­mer le Dauphiné enchaî­né. Libération, qu’il convien­drait aus­si de renom­mer Soumission, saute sur l’oc­ca­sion et titre à la une :