Résidence fermée

Témoignage de Gersende B.

Tous les matins, je vais faire une heure de marche spor­tive pour démar­rer la jour­née. En ce moment, je suis à Uzès, encore pour quelques jours et en fai­sant mon grand tour mati­nal de la ville, bien en dehors du centre his­to­rique, j’ai remar­qué la pro­li­fé­ra­tion de « gated com­mu­ni­ties »(1). J’en ai dénom­bré une bonne dizaine, ce qui est beau­coup pour une petite ville de 8 000 habi­tants. Et il y en a encore au moins deux autres en pro­jet.

Je m’in­ter­roge.

Pourquoi aller s’en­fer­mer dans ce genre de com­plexes quand l’in­sé­cu­ri­té ne le jus­ti­fie abso­lu­ment pas. Uzès est très tran­quille. Ce ne sont pas les très riches qui vont se cloî­trer là-dedans, ils ont des grandes pro­prié­tés dis­si­mu­lées dans des parcs de plu­sieurs hec­tares ou des hôtels par­ti­cu­liers dans le centre his­to­rique. C’est plu­tôt la classe moyenne supé­rieure qui prise ce genre de pri­son choi­sie, cal­quée sur le modèle de la ban­lieue pro­prette à l’a­mé­ri­caine. Je parle de pri­son parce que tu ne peux pas y invi­ter qui tu veux à l’im­pro­viste, tes enfants n’ont pas le droit d’y jouer dehors parce que ce sont des nui­sances sonores, tu ne peux même pas repeindre tes volets de la cou­leur que tu veux ou plan­ter un arbuste dans ton jar­din car contraire au règle­ment inté­rieur. On me dit que les « gated com­mu­ni­ties » pro­li­fèrent aus­si sur la Côte d’Azur(2) ou dans le Luberon voi­sin.

On assiste donc aus­si dans les petites villes et les vil­lages à la même séces­sion de la bour­geoi­sie aisée que l’on observe déjà dans les grands centres urbains, où la bour­geoi­sie s’ac­ca­pare les centres villes en relé­guant les pauvres et les petites classes moyennes en voie de pau­pé­ri­sa­tion accé­lé­rée de plus en plus loin. Phénomène qui va s’ag­gra­ver en ville avec les mesures cli­ma­tiques pré­vues d’in­ter­dic­tion des voi­tures et la déshé­rence des trans­ports en com­mun.

On avance de plus en plus vers une dys­to­pie cyber­punk avec des ghet­tos riches ultra sécu­ri­sés à coup de drones, de camé­ras, voire de passes bio­mé­triques (le dis­po­si­tif de sécu­ri­té des JO à Paris en sera l’ex­pé­ri­men­ta­tion avant sa géné­ra­li­sa­tion à tous les grands centres urbains), iso­lés de marges de plus en plus pau­pé­ri­sées, où l’on sur­vi­vra de petits tra­fics et de débrouille, avec des écoles de merde et des hôpi­taux en ruine et où de temps en temps, on enver­ra la police répri­mer très dure­ment des émeutes de la faim…