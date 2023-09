Michel Maffesoli, le repenti

On se demande alors com­ment notre « intel­lo rebelle »(2) a pu fré­quen­ter le Grand Orient pen­dant un demi-siècle !

Ce livre n’est pas pour autant un règle­ment de compte. L’auteur le décrit lui-même comme un pam­phlet. Les mots sont inci­sifs et dévas­ta­teurs, mais tou­jours cour­tois et fine­ment choi­sis, par­fois même savants. Du Maffesoli pur jus ! Un long tra­vail dans la conti­nui­té des avan­cées de son œuvre à lire par les ini­tiés qui ont besoin de ce miroir, comme par les pro­fanes qui ont besoin de cet éclairage.

Michel Maffesoli cherche à démon­trer que ce n’est pas lui qui a chan­gé, c’est le Grand Orient qui a oublié sa rai­son d’être. Il est donc nor­mal qu’il quitte ce « club » où il ne se recon­naît plus et qu’il dénonce sa dérive. Il se repent de ses cin­quante années pas­sées en son sein : dict.: se repen­tir = res­sen­tir le regret d’un péché avec le désir de le répa­rer et de ne plus y retom­ber.

Michel Maffesoli annonce déjà pour la fin 2023 la suite de ce livre : La Franc-macon­ne­rie peut-elle réen­chan­ter le monde ?

Sa for­ma­tion socio­lo­gique, sa liber­té de pen­ser et d’é­crire l’a­mè­ne­ront elles à ana­ly­ser com­ment la dérive mafieuse (le mot est employé) du Grand Orient se retrouve dans tous les corps consti­tués de la socié­té ? Partis poli­tiques bien sûr et médias, syn­di­cats, Ordre des méde­cins, ensei­gne­ment, Comité olym­pique et fédé­ra­tions natio­nales et inter­na­tio­nales spor­tives, notam­ment la FIFA, etc.

Partout se déroule le même processus comploteur

Si les lumières se sont éteintes au Grand Orient, elles s’é­teignent peu à peu partout.

Georges Gourdin