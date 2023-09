Upinsky : tout y passe !

Dans une inter­view par le maga­zine Nexus du 15 sep­tembre 2023, Arnaud-Aaron Upinsky (c’est ain­si qu’il se fait appe­ler) apporte son éclaire en vrac sur — pêle-mêle — la prise de la Bastille, le men­songe per­ma­nent et omni­pré­sent, la per­ver­sion du verbe, la franc-maçon­ne­rie, les Gilets Jaunes, la future élite qui doit rem­pla­cer l’ac­tuelle, etc. Tout y passe dans cet entre­tien alerte, certes un peu long (presque deux heures, mais on peut l’é­cou­ter en plu­sieurs fois) et un peu confus.