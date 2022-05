Rencontre avec Norbert Calderaro à propos de la Résistance spirituelle

La résis­tance spi­ri­tuelle trouve sa source dans la Bible et dans le psaume 84 (ou 85) et dans les quatre valeurs spi­ri­tuelles fon­da­men­tales d’amour, de véri­té, de jus­tice et de paix. Elle s’enracine dans la Souveraineté de Dieu et dans la place, néces­sai­re­ment subor­don­née, du pou­voir poli­tique dans l’histoire du peuple hébreu. Elle a été lumi­neu­se­ment for­mu­lée par Jésus dans son adage : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Elle a len­te­ment ger­mé, au cours des siècles, dans l’Occident chré­tien, grâce à l’émergence d’un pou­voir papal indé­pen­dant, puis par la nais­sance et le déve­lop­pe­ment des Droits de l’Homme. Radicalement non-vio­lente, mais pour­tant pro­fon­dé­ment active, elle s’est déve­lop­pée dans des contextes his­to­riques et cultu­rels divers et a été notam­ment mise en œuvre par Gandhi, Martin Luther King, Dietrich Bonhœffer, Jean-Paul II, Jergy Popieluszko et Alexandre Men, prêtre ortho­doxe russe assas­si­né en 1990.