Nice Provence Info est à présent sur Telegram

Premier site régio­nal de réin­for­ma­tion de Provence – Côte d’Azur, Nice Provence Info pour­suit sa route avec téna­ci­té depuis sa créa­tion en février 2014.

Avec un petit bud­get uni­que­ment appuyé sur les dons de nos lec­teurs, nous nous réjouis­sons de tou­cher plus d’un mil­lion de visites par an sur notre site inter­net. À cela s’a­joute notre pré­sence sur les « réseaux sociaux », Facebook et Twitter.