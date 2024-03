L’avortement gravé dans le marbre de la Constitution : Pulsion de mort ou suicide assisté de la France ?

Hier, lun­di 4 mars 2024, le Parlement a été convo­qué par le pré­sident de la République en Congrès à Versailles(1) pour ins­crire défi­ni­ti­ve­ment l’IVG dans la Constitution. Le texte a été approu­vé à 92 % des suf­frages exprimés.

La République de Macron

Il n’est pas besoin d’être catho­lique inté­griste pour trou­ver sin­gu­lière, voire sus­pecte, cette volon­té de faire en sorte que l’avortement soit consi­dé­ré comme une valeur suprême, comme l’un des piliers de la République de Macron (comme il y eut la République de Salo dont on n’aura fina­le­ment rete­nu que la fresque déca­dente peinte par Pasolini dans son film : Salo ou les 120 jour­nées de Sodome) [com­prenne qui pour­ra…] qui tient, semble-t-il, à poser cette mesure comme emblé­ma­tique de son double quin­quen­nat ; d’autres pré­si­dents avant lui avaient choi­si de mar­quer leur pas­sage, notam­ment par la construc­tion de monu­ments qu’ils espé­raient pérennes comme l’avait fait Pompidou avec son Centre d’art contem­po­rain épo­nyme à Beaubourg, monstre urbain par­cou­ru de frag­ments d’un pipe-line qui aurait explo­sé avant l’heure, ou Mitterrand avec sa pyra­mide com­po­sée offi­ciel­le­ment de 673 pan­neaux de verre (et non 666 selon les thèses dites complotistes).

En véri­té, la plu­part de ses pré­dé­ces­seurs ne sont res­tés dans la mémoire du peuple que par les élé­ments de com­mu­ni­ca­tion concoc­tés pour ser­vir leur image ou par leurs incar­tades bien invo­lon­taires et sou­vent bur­lesques ; on se sou­vien­dra de Giscard et de son accor­déon (mais aus­si de l’affaire des dia­mants offerts par Bokassa), l’homme de la rue se sou­vien­dra de la gau­loi­se­rie de Chirac et de ses bou­teilles de Corona, de Sarkozy avec son Kärcher, ses tics et ses TOCS (troubles obses­sion­nels com­pul­sifs), de Hollande avec ses frasques amou­reuses et son casque de scoo­ter.

Nous savons main­te­nant à peu près com­ment fonc­tionne notre pré­sident actuel qui, lui, n’amuse per­sonne – et sur­tout pas le Peuple – et qui se révèle comme l’archétype du mani­pu­la­teur per­vers nar­cis­sique, comme l’étaient Caligula ou Néron, por­trait peu flat­teur, de sur­croît enta­ché de sa totale dévo­tion à la secte psy­cho­pathe qui dirige le monde.

Pour en reve­nir à notre sujet, l’avortement, il est légi­time de dou­ter que Macron serait mû par une cer­taine consi­dé­ra­tion pour la gent fémi­nine qu’il ren­drait ain­si « libre de dis­po­ser de son corps » comme bon lui semble, l’une des carac­té­ris­tiques prin­ci­pales de ce type d’individu étant jus­te­ment de n’avoir d’empathie pour per­sonne d’autre que lui-même.

Origine

C’est sous Giscard d’Estaing qu’a été pro­mul­guée la loi sur l’avortement. On se dit qu’il eût été pré­fé­rable de relan­cer la nata­li­té avec des mesures favo­ri­sant les familles plu­tôt que la mor­ta­li­té ; mais, jus­te­ment, Giscard l’a fait ! … avec le regrou­pe­ment fami­lial ! Hélas, cette mesure ne concer­nait pas les Français mais les tra­vailleurs étran­gers, en majo­ri­té Algériens qui, jusque là, venaient en France pour une période courte pour rame­ner le fruit de leur labeur chez eux ; ils se sont donc, par le tru­che­ment de ce décret(2), ins­tal­lés défi­ni­ti­ve­ment en France et, pour bon nombre d’entre eux, ils n’ont plus tra­vaillé, vivant aux frais de la prin­cesse, celle même qu’ils avaient chas­sée d’Algérie quelques années plus tôt, en 1962.

Simone Veil, alors ministre de la Santé sous la pré­si­dence de Giscard d’Estaing, est char­gée par ce der­nier d’entamer un pro­ces­sus visant à dépé­na­li­ser l’IVG (inter­rup­tion volon­taire de gros­sesse), pro­ces­sus qui abou­ti­ra à la loi dite « Loi Veil » du 17 jan­vier 1975. É l’origine, Simone Veil pré­cise que « l’avortement doit res­ter l’exception, l’ultime recours pour des situa­tions sans issue ». Il ne s’agissait donc pas dans son esprit – semble-t-il – d’un droit fon­da­men­tal et encore moins consti­tu­tion­nel. Ce qui paraît une posi­tion de bon sens que le Président du Sénat, Gérard Larcher, a approu­vé : « La Constitution n’est pas un cata­logue de droits sociaux et socié­taux ».

Mais, dans ce monde sous l’emprise du men­songe, nous avons appris à nous méfier des décla­ra­tions qui semblent de bonne foi et qui ne servent qu’à endor­mir les facul­tés de rai­son­ne­ment des popu­la­tions.

Simone Veil par­lait « d’exception » : selon les der­niers chiffres offi­ciels, 234 300 IVG ont été pra­ti­quées en France en 2022 ; ce nombre moyen de 200 000 avor­te­ments par an est constant depuis de nom­breuses années ; si l’on remonte à la date de la pro­mul­ga­tion de la loi Veil, il revien­drait à esti­mer le nombre total d’avortements depuis 1975 à envi­ron 10 mil­lions de petits Français dont l’espérance de vie a été anni­hi­lée, alors que notre taux de nata­li­té est en baisse constante. Posons-nous la ques­tion : cette loi de 1975, contem­po­raine du décret auto­ri­sant le regrou­pe­ment fami­lial des immi­grés, était-elle des­ti­née à pré­pa­rer le grand rem­pla­ce­ment, for­mule chère à Renaud Camus, ou n’est-ce qu’une mal­heu­reuse coïn­ci­dence ? Car, nous allons le voir, les cas d’avortements jus­ti­fiés par le fait que la san­té de la mère ou de l’enfant sont en cause, ou bien que la mère aurait été vic­time d’un viol, sont infimes par rap­port à ce nombre extra­va­gant de plus de 200 000 avor­te­ments par an. Quoi qu’en disent la gauche et les asso­cia­tions fémi­nistes, les avor­te­ments dits « de confort » repré­sentent l’énorme majo­ri­té.

Quelle est l’utilité de vouloir pérenniser la loi sur l’avortement en la constitutionnalisant ?

On peut se poser la ques­tion en consta­tant, d’une part, le nombre consi­dé­rable de ces avor­te­ments et, d’autre part, la faible oppo­si­tion aux mesures exis­tantes.

• Les oppo­sants à l’avortement, oppo­sants pour des rai­sons d’ordre éthique ou reli­gieux, mais qui dis­posent d’une capa­ci­té de juge­ment sen­sé et qui, heu­reu­se­ment, sont les plus nom­breux dans cette caté­go­rie, admettent le recours à l’a­vor­te­ment pour des motifs très par­ti­cu­liers pou­vant gre­ver le futur de la mère et/​ou de l’en­fant comme le pro­duit d’un viol ou l’é­tat vital du fœtus.

Les condi­tions d’accès à une inter­rup­tion médi­cale de gros­sesse (IMG) avaient été défi­nies dans la « Loi Veil » et répon­daient glo­ba­le­ment à cette pré­oc­cu­pa­tion.

En revanche, pour l’Église catho­lique, il ne sau­rait y avoir de déro­ga­tion, l’avortement est un meurtre « tout sim­ple­ment inhu­main » pour le pape François tel qu’il s’est expri­mé le 10 octobre 2018 lors de son audience géné­rale. Certains fana­tiques appliquent à la lettre de telles décla­ra­tions comme l’archevêque bré­si­lien Sobrinho qui, en mars 2009, avait frap­pé d’ex­com­mu­ni­ca­tion la mère d’une fillette de neuf ans ayant avor­té après avoir été vio­lée par son beau-père ; la même sen­tence avait été pro­non­cée contre les méde­cins ayant pra­ti­qué l’a­vor­te­ment. Sobrinho sera ensuite désa­voué par ses pairs bré­si­liens.

• Pour reve­nir en France, sur le plan poli­tique, on pou­vait s’attendre à une oppo­si­tion plus mar­quée de la part de la droite et de « l’extrême-droite ». Il n’en a rien été. Ces deux par­tis res­tent des oppo­si­tions contrô­lées.

En ce qui concerne la « droite ins­ti­tu­tion­nelle » (LR), tout au moins l’embryon qui en sub­siste, nous ne serons pas éton­nés, consta­tant son rapide déclin, de la prise de posi­tion de son Président, Éric Ciotti, pour­tant bien en-deça de ce que nous ima­gi­nions de la médio­cri­té de ce par­ti : « Évitons à la sor­tie du débat de nous retrou­ver dans le camp des rin­gards anti-IVG ». Comme si ce sujet émi­nem­ment fon­da­men­tal, qui requiert des enga­ge­ments de nature hau­te­ment spi­ri­tuelle, pou­vait se trou­ver dis­qua­li­fié par une telle désin­vol­ture qui le pla­ce­rait au rang d’une simple lubie de mode pas­sa­gère.

Nous pou­vions nous attendre qu’il en serait autre­ment du groupe RN que nous sup­po­sions atta­ché à des valeurs plus conser­va­trices et qui aurait pu émettre quelques objec­tions natu­rel­le­ment issues d’une réflexion, même super­fi­cielle, telle que nous sommes en train de la déve­lop­per. En fait, non : les dépu­tés du RN, à quelques excep­tions près, n’ont pas plus de hau­teur de vue que les dépu­tés LR et, désor­mais, ils ont, de sur­croît, une autre vision du monde tota­le­ment oppo­sée aux valeurs tra­di­tion­nelles. Avec seule­ment 12 dépu­tés contre, et 14 abs­ten­tions, le RN pour­suit allè­gre­ment sa marche vers l’intégration dans le mag­ma mon­dia­liste et le trans­hu­ma­nisme sous la hou­lette de son gou­rou, Laurent Alexandre(3). Ce tour­nant radi­cal n’a pas été per­çu par les élec­teurs du RN, ni même peut-être, par bon nombre de ses dépu­tés. Imaginez que les uns et les autres ne voient dans le RN qu’une étoile qui conti­nue à briller alors qu’elle est morte depuis des mil­lé­naires. Il est vrai­sem­blable que Jordan Bardella soit le der­nier Young Leader – au moins vir­tuel – sor­ti d’urgence, comme un lapin, du cha­peau des magi­ciens de Davos ; Gabriel Attal et Édouard Philippe qui avaient à l’origine été pres­sen­tis pour suc­cé­der à Macron, ne sont plus cré­dibles, même comme hommes de paille, par leur notoire incom­pé­tence ou par leur manque de cha­risme, alors que Bardella a des atouts plus puis­sants et plus sédui­sants, du fait de sa brillante per­son­na­li­té et du fait qu’il a une bonne par­tie du peuple fran­çais der­rière lui ; il semble que la nou­velle tac­tique de la secte mon­dia­liste consis­te­rait à pri­vi­lé­gier un rap­pro­che­ment avec l’extrême-droite, notam­ment en Europe où elle a le vent en poupe. Georgia Meloni a inau­gu­ré avec suc­cès cette nou­velle stra­té­gie et l’on se sou­vien­dra du bai­ser public don­né lors de la marche contre l’antisémitisme des­ti­née à sou­te­nir Israël, par le « cra­paud » Meyer Habib, (qui aura bien du mal à se trans­for­mer en une belle prin­cesse) au prince char­mant Bardella.

Bertrand Mathieu écri­vait le 31 jan­vier 2024, dans Le club des juristes, sous le titre Inscription de l’IVG dans la Constitution : le fan­tasme d’un retour en arrière : « Inscrire dans la Constitution une liber­té recon­nue par le Conseil consti­tu­tion­nel et attri­buer au légis­la­teur une com­pé­tence qui lui appar­tient déjà relèvent d’une concep­tion idéo­lo­gique du texte fon­da­men­tal. Comme l’a sou­li­gné à juste titre le pré­sident du Sénat, la Constitution ne peut être le récep­tacle des ques­tions socié­tales. Tout débat, qui en l’espèce n’existe pas, por­tant sur telle ou telle ques­tion de socié­té, devrait-il appe­ler une réponse consti­tu­tion­nelle ? […] Il n’appartient pas au consti­tuant de trans­crire dans le marbre de la Constitution toute juris­pru­dence consti­tu­tion­nelle se bor­nant à tirer les consé­quences de droits qui y sont déjà ins­crits. »

Question impor­tante si nous vou­lons com­prendre les moti­va­tions pro­fondes de Macron qui feront que la France, par ce pro­jet, sera le pre­mier pays au monde à intro­duire dans sa Constitution la pos­si­bi­li­té de recou­rir à l’a­vor­te­ment, à l’unique bon vou­loir des femmes qui en feraient la demande. Bertrand Mathieu parle d’une « concep­tion idéo­lo­gique du texte fon­da­men­tal ». Mais quelle concep­tion et quelle idéo­lo­gie ? C’est ce que nous allons voir.

Macron serait-il obnubilé par tout ce qui touche à Thanatos ?

Dans la mytho­lo­gie grecque, Thanatos per­son­ni­fie la mort ; pour le psy­cha­na­lyste Freud, il est la repré­sen­ta­tion des pul­sions de mort, oppo­sé à Éros, qui repré­sente les pul­sions de vie.

Éros est un être andro­gyne, dont le sexe n’est pas clai­re­ment défi­ni, qui pour­rait aujourd’hui être appa­ren­té à l’une des nom­breuses clas­si­fi­ca­tions conte­nues dans l’acronyme LGBTQ+.

Selon Jean-Pierre Vernant, émi­nent his­to­rien spé­cia­liste de la mytho­lo­gie grecque, il existe un autre Éros qui, lui, est sexué qui naît de la cas­tra­tion d’Ouranos, opé­rée par son fils Cronos. Cronos (chez les Romains, Saturne) est le roi des Titans, dont nous avons, dans notre article déjà cité(4), éta­bli une filia­tion pro­bable avec la secte mon­dia­liste et les transhumanistes.

Thanatos a un frère qui s’appelle Hypnos qui a le pou­voir d’endormir les hommes et les dieux ; maître du som­meil des hommes, il est aus­si maître du som­meil des dieux, incluant donc l’éternité, le som­meil éter­nel étant une méta­phore de la mort, ce qui explique qu’Hypnos est le frère de Thanatos. Endormir les hommes, c’est le prin­cipe même de la pro­pa­gande, dési­gnée de nos jours par l’expression « ingé­nie­rie sociale ». Quant à endor­mir les dieux, les glo­ba­listes y songent mais l’entreprise se révè­le­ra plus dif­fi­cile…

On com­prend mieux pour­quoi Freud s’est empa­ré de ces per­son­nages mytho­lo­giques et pour­quoi nous sup­po­sons que Macron, per­son­na­li­té fort confuse et com­plexe, pour­rait s’intéresser à ces diverses repré­sen­ta­tions.

Donc, pour répondre à la ques­tion : quelle est la moti­va­tion pro­fonde pour laquelle Macron veut abso­lu­ment ins­crire l’avortement comme une valeur pérenne de la France ? Eh bien, pour lui, il s’agit de faire en sorte que, après son pas­sage au Pouvoir, ses suc­ces­seurs aient les plus grandes dif­fi­cul­tés à rebâ­tir ce qu’il a détruit pri­vi­lé­giant dans sa démarche un sys­tème de cli­quet qui fera qu’on ne pour­ra pas, ou bien dif­fi­ci­le­ment, reve­nir en arrière ; c’est, à un autre niveau, le sien, qui est quand même celui de Président de la répu­blique d’un pays qui fut autre­fois le phare du monde, la même démarche qui consiste pour les glo­ba­listes sata­nistes à ten­ter d’arrêter le cours de l’histoire cos­mique en faveur de leur seul inté­rêt(5).