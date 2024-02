Traditionalistes contre globalistes : le grand chambardement planétaire

Nous sommes à la fin de ce der­nier âge et l’on peut consta­ter les méfaits qui l’accompagnent inévi­ta­ble­ment et inexo­ra­ble­ment dans la vie de tous les jours.

Une cer­taine caté­go­rie d’hommes et de femmes (que Julius Evola appelle les « êtres dif­fé­ren­ciés ») se consacre, au fil des siècles et des géné­ra­tions, à la trans­mis­sion et à la main­te­nance des valeurs de l’Âge d’or qui devraient être les valeurs natu­relles et spi­ri­tuelles de l’humanité si elles n’avaient pas été détour­nées. La réac­ti­va­tion de ces valeurs étant la condi­tion indis­pen­sable à la résur­gence du nou­veau cycle lorsque le temps sera venu.

Le camp glo­ba­liste veut coûte que coûte empê­cher cette réac­ti­va­tion qui, si elle est menée à bien, signi­fie­rait la fin de son hégé­mo­nie maté­rielle. C’est tout le com­bat des « êtres dif­fé­ren­ciés » dont nous par­le­rons en fin d’article. Toutes les actions qui visent à retar­der la chute de cette moder­ni­té maté­ria­liste consti­tuent une pro­duc­tion d’énergie en pure perte ; le seul com­bat utile consiste à pré­pa­rer le grand retour­ne­ment en ras­sem­blant les bagages (les valeurs) pour fran­chir le gué qui mène au nou­veau cycle, au nou­vel Âge d’or, et en empê­chant les sata­nistes d’interrompre le pro­ces­sus d’avènement du nou­veau cycle.

Ce pro­ces­sus est expli­qué dans la plu­part de mes ouvrages et articles ; je ne pour­rai pas ici l’expliciter plus avant. Je donne juste quelques indi­ca­tions qui, dans le cadre de cette inter­ven­tion, per­mettent de com­prendre les évé­ne­ments qui nous pré­oc­cupent actuel­le­ment, c’est-à-dire les rai­sons de l’offensive inat­ten­due et bru­tale des forces néga­tives qui ont pris le pou­voir sur l’ensemble de la planète.

3. Le camp globaliste

Je par­le­rai indif­fé­rem­ment de mon­dia­listes, glo­ba­listes, sata­nistes ou trans­hu­ma­nistes puisque ce sont autant de sectes nui­sibles qui inter­fèrent, se com­plètent et se sub­sti­tuent l’une à l’autre selon les situa­tions ou les besoins du moment, mais qui visent le même but sous des appa­rences quel­que­fois pate­lines et ano­dines : la réduc­tion puis la mise en escla­vage et/​ou en robo­ti­sa­tion de ce qui res­te­ra de la popu­la­tion pla­né­taire, « l’élite » (que ces groupes s’arrogent le droit exclu­sif de repré­sen­ter) ne se pré­oc­cu­pant que d’accroître sa durée de vie et son bien-être maté­riel au prix de bien de tur­pi­tudes et de misères infli­gées aux peuples sans le moindre état d’âme, ce qu’a ample­ment prou­vé l’épisode sani­taire et ses suites tra­giques.

Nos glo­ba­listes se veulent les héri­tiers de la race des Titans qui, dans la mytho­lo­gie grecque, ont vou­lu se mesu­rer aux dieux par la révolte de leur figure la plus emblé­ma­tique qui s’appelle Prométhée, lequel est répu­té avoir créé les humains ; le pro­mé­théisme, ou le tita­nisme, a don­né nais­sance au sur­hu­ma­nisme, qui est lui-même l’antichambre de l’actuel trans­hu­ma­nisme qui milite pour un « homme aug­men­té », équi­valent du sur­homme. Humanisme (domi­na­tion de l’Homme sur les autres règnes), sur­hu­ma­nisme, trans­hu­ma­nisme et, but ultime : post­hu­ma­nisme qui voit l’Homme trans­for­mé en robot dans un épou­van­table cli­que­tis de ferraille…

Cette vani­té, cet orgueil qui a pous­sé les Titans à défier les dieux s’appelle l’hubris, la déme­sure éle­vée en mode de fonc­tion­ne­ment de nos socié­tés actuelles, la folie tita­nesque qui voit, par exemple, s’élever des tours tou­jours plus hautes au sein de méga­poles tou­jours plus gigan­tesques.

Et ce n’est pas un hasard si l’équivalent des Titans chez les mono­théistes sont les anges rebelles, et de ce fait déchus, dont le chef s’appelle évi­dem­ment Satan, dont la racine serait la même que celle de Titan, selon le cher­cheur Daniel E. Gershenson. La cause de la déchéance de ces « anges » est iden­tique à celle qui a pous­sé Prométhée à défier les dieux : l’hubris, l’orgueil, la vani­té, la volon­té de se mesu­rer à Dieu, voire de le rem­pla­cer.

Les ancêtres de nos modernes trans­hu­ma­nistes sont les auteurs d’une grande mani­pu­la­tion, bien avant celles de la pseu­do-pan­dé­mie et des pseu­do-vac­cins, une totale inver­sion des valeurs et de la logique.

Cette mani­pu­la­tion s’est révé­lée à la faveur, d’une part, des mul­tiples inven­tions scien­ti­fiques qui ont jalon­né la fin du 19e siècle (inven­tions qui ne pour­ront que tour­ner la tête des foules et les per­sua­der qu’une ère nou­velle était en train de bou­le­ver­ser leur vie, celle du Progrès sans fin) et, d’autre part, à la même époque, de la paru­tion du livre de Charles Darwin, L’Origine des espèces, qui pro­fesse que l’ancêtre de l’homme est un singe. Ces nou­veaux « pro­gres­sistes » en ont pro­fi­té pour diri­ger l’humanité vers une croyance entiè­re­ment tour­née vers le maté­ria­lisme et le monde arti­fi­ciel qui ne pou­vait qu’avantager leur ambi­tion déme­su­rée de contrô­ler la pla­nète par ce biais, ces indi­vi­dus d’alors, tout comme leurs suc­ces­seurs d’aujourd’hui, étant inca­pables de toute démarche spi­ri­tuelle.

La théo­rie du Progrès (lequel ne peut être que tech­nique, et encore sous cer­taines réserves) et celle de l’évolution qui pro­cèdent toutes deux d’un même illo­gisme, sont des aber­ra­tions dans un monde qui, quand on observe la nature, ne peut que nous conduire à consta­ter que tout ce qui vit sur Terre vit sous le prin­cipe tra­di­tion­nel de l’involution, expli­qué par Julius Evola(3), c’est-à-dire, dans un sens qui va du meilleur au pire, de la nais­sance à la mort et non pas le contraire(4). Ces aber­ra­tions ont éga­le­ment infes­té le rai­son­ne­ment de l’archéologie nais­sante qui voit dans les osse­ments humains qu’elle découvre encore aujourd’hui des ancêtres de l’homme actuel alors que ce sont, dans un flux natu­rel qui coule en sens contraire, des restes de branches humaines dégé­né­rées qui appar­tiennent vrai­sem­bla­ble­ment à des fins de cycles anté­rieurs au nôtre, tout comme les peu­plades pri­mi­tives qui sont nos contem­po­raines(5).

Toujours selon Evola, seule une petite mino­ri­té de per­sonnes a conscience de cette mani­pu­la­tion parce que ces per­sonnes ont conser­vé ce qu’il appelle « cette héré­di­té des ori­gines, cet héri­tage qui nous vient du fond des âges qui est un héri­tage de lumière. […] Seul peut adhé­rer au mythe de l’évolutionnisme et du dar­wi­nisme l’homme chez qui parle l’autre héré­di­té (celle intro­duite à la suite d’une hybri­da­tion) car elle a réus­si à se rendre suf­fi­sam­ment forte pour s’imposer et étouf­fer toute sen­sa­tion de la pre­mière(6)».

Le constat d’invo­lu­tion est la plus grande idée révo­lu­tion­naire que l’on puisse émettre car, à par­tir de ce constat, tous les fon­de­ments illu­soires de notre socié­té maté­ria­liste basés sur les notions de pro­grès et d’évolution s’écroulent.

4. Qui est Laurent Alexandre ?

Le chantre du trans­hu­ma­nisme en France, bien connu depuis la paru­tion de son livre en 2011, La Mort de la mort, se nomme Laurent Alexandre.

Chirurgien-uro­logue, diplô­mé de Sciences-Po, d’HEC, de l’ENA, il vit actuel­le­ment en Belgique (his­toire de ne pas payer d’impôts ?) avec sa famille, après avoir ven­du son site inter­net Doctissimo pour 139 mil­lions d’euros au groupe Lagardère.

Dans son livre, il nous pré­dit une révo­lu­tion tech­no­lo­gique notam­ment dans le domaine médi­cal, si radi­cale que la notion même de mort sera caduque dans les quelques dizaines d’années qui viennent. Ces pro­grès spec­ta­cu­laires tiennent, dit-il, en quatre lettres : NBIC, pour : Nanotechnologies, Biologie, Informatique, et sciences Cognitives. « Grâce à ces révo­lu­tions conco­mi­tantes de la nano-tech­no­lo­gie et de la bio­lo­gie, chaque élé­ment de notre corps devien­dra ain­si répa­rable, en par­tie ou en tota­li­té, comme autant de pièces déta­chées. »

Alexandre tente, avec beau­coup de mal­adresse et de désin­vol­ture – on sent bien que c’est le moindre de ses sou­cis – de se doter d’une morale, ou plu­tôt d’une phi­lo­so­phie, ou tout au moins d’une pos­ture pour contre­ba­lan­cer l’excessivité de ses posi­tions maté­ria­listes et le cynisme qui va avec. Le résul­tat est un nau­frage, l’auteur se contre­di­sant d’une page sur l’autre et émet­tant tous les pon­cifs en vogue. On se demande ce que vient faire ici, dans ce livre où il est ques­tion d’une révo­lu­tion majeure, l’épuisant et mes­quin conflit gauche-droite : « Le mou­ve­ment trans­hu­ma­niste devien­dra l’allié de l’État-providence, et défen­dra l’accès pour tous aux tech­no­lo­gies bio­na­no­mé­di­cales. Répétons-le, le trans­hu­ma­nisme est une idéo­lo­gie de gauche très éga­li­ta­riste. Ce n’est pas la défense d’une race supé­rieure contre les autres… » (page 247) mais, page 301 : « L’alliance des trans­hu­ma­nistes et des huma­nistes éga­li­ta­ristes de gauche pour­rait conduire à la géné­ra­li­sa­tion de normes admi­nis­tra­tives réduc­trices de liber­tés. » Seulement admi­nis­tra­tives ?

Page 303 : « Dans les siècles qui viennent, les sou­ve­nirs pour­ront être mani­pu­lés direc­te­ment dans les cer­veaux humains. De quoi don­ner un nou­vel élan aux sinistres mou­ve­ments ˝conspi­ra­tion­nistes˝ qui contestent les véri­tés les plus éta­blies, de la Shoah à la conquête de la lune, en pas­sant par les atten­tats du 11 sep­tembre. » Un nou­vel élan dans plu­sieurs siècles ? Il faut être patient. Mais, page 309 : « Le pro­blème, c’est que le lob­by trans­hu­ma­niste est très orga­ni­sé et puis­sant alors que l’on attend tou­jours qu’une contes­ta­tion aux tech­no­lo­gies NBIC s’organise. »

Page 248 : « Les trans­hu­ma­nistes sont fon­da­men­ta­le­ment des sociaux-démo­crates et pas du tout une nou­velle extrême-droite. » (rete­nez bien ceci qui va nous ser­vir dans un moment) mais, page 317 : « Rien ne garan­tit qu’une huma­ni­té aug­men­tée sera tolé­rante vis-à-vis des humains tra­di­tion­nels. […] La pos­sible tyran­nie de la mino­ri­té trans­hu­ma­niste doit être envi­sa­gée avec luci­di­té. ».

Et voi­ci une perle : en 2011, Laurent Alexandre avait « pré­dit » ce qui allait se pas­ser en 2020, mais ce ne sont pas des ter­ro­ristes qui sont à l’origine de cette attaque, ce sont ses amis, et il avait même pré­vu le pseu­do-vac­cin qui allait suivre : « Une attaque ter­ro­riste virale, avec par exemple une ver­sion géné­ti­que­ment modi­fiée du SRAS, de la variole ou autre, pour­rait pro­vo­quer des mil­lions de vic­times avant qu’un vac­cin ne soit dis­po­nible. » Mais Alexandre nous met la puce… à l’oreille ; les trans­hu­ma­nistes sont prêts à tout pour arri­ver à leur fin : « La han­tise de la mort chez beau­coup des trans­hu­ma­nistes pour­rait bien les conduire à accé­lé­rer l’histoire tech­no­lo­gique, quitte à uti­li­ser la force. »

C’est ce qu’ils ont déjà com­men­cé à faire ; la tac­tique des glo­ba­listes consiste à condi­tion­ner les popu­la­tions aux abo­mi­na­tions qu’ils ont pré­pa­rées pour elles, tout en lais­sant croire qu’il ne s’agit que d’une fata­li­té contre laquelle per­sonne ne peut rien, et sûre­ment pas eux.

Le grand cham­bar­de­ment dont il est ques­tion dans le titre de cet article ne fait pas seule­ment réfé­rence à la créa­tion des BRICS, il est aus­si euro­péen, mais sur­tout fran­çais parce qu’il concerne notre classe poli­tique qui ne réagit pas du tout comme nous étions en droit de l’attendre.

5. La trahison des droites populaires

Georgia Meloni n’est pas le seul diri­geant euro­péen à avoir tra­hi ses élec­teurs, mais elle a été la pre­mière à l’avoir fait avec une telle rapi­di­té et un tel dédain de ses élec­teurs et elle est encore actuel­le­ment le modèle des deux cou­rants prin­ci­paux de la droite popu­laire fran­çaise : RN et Reconquête qui, désor­mais, ne se dis­tinguent pra­ti­que­ment plus : Marion Maréchal a annon­cé récem­ment son inten­tion de rejoindre le groupe de Meloni au Parlement euro­péen si elle est élue et nous allons voir que les deux par­tis cochent toutes les cases du poli­ti­que­ment cor­rect sous la hou­lette de l’Union euro­péenne.

En décembre 2023, Georgia Meloni, en reniant ses pro­messes élec­to­rales et sur­tout celle concer­nant l’arrêt de l’immigration pour laquelle elle a été élue, a déci­dé d’accueillir léga­le­ment 452 000 tra­vailleurs étran­gers en Italie (en plus des clan­des­tins qui débarquent à flots à Lampedusa) pour com­bler les pré­ten­dus défi­cits en main‑d’œuvre de l’agriculture, de la pêche et de la res­tau­ra­tion ; situa­tion simi­laire à celle de la France : si les ouvriers et employés étaient bien payés et si les indé­pen­dants ne suc­com­baient pas sous les charges, les mon­dia­listes n’auraient pas besoin d’appeler au secours des migrants pour les trai­ter en esclaves ; les sec­teurs concer­nés appré­cie­ront, sur­tout les pay­sans(7).

Tout comme les Fratelli d’Italia (le par­ti de Meloni), RN et Reconquête ont coché et cochent encore toutes les cases du poli­ti­que­ment cor­rect de l’Union euro­péenne :

• Pendant la crise sani­taire, les deux par­tis fran­çais étaient favo­rables à la « mas­qua­rade », au confi­ne­ment et à l’injection des pseu­do-vac­cins.

• Les deux par­tis ont pris posi­tion pour l’Otan lors de la guerre que cette orga­ni­sa­tion a ini­tiée en Ukraine contre la Russie.

• Les deux par­tis se sont ran­gés der­rière Israël pour dénon­cer l’agression du Hamas contre Israël et, du même coup, sou­te­nir le mas­sacre en cours des Palestiniens par les sio­nistes.

• L’immigration devrait encore être le che­val de bataille des deux par­tis puisqu’ils sont man­da­tés par le peuple pour l’arrêter même si, à l’arrivée aux affaires de l’un des deux, il n’aurait stric­te­ment aucun pou­voir, – la recu­lade de Meloni l’a prou­vé – puisque tous les orga­nismes satel­lites de l’Union euro­péenne ayant force de loi sur ce sujet sont plei­ne­ment favo­rables à une inva­sion migra­toire sans limite. Rappelons cepen­dant que Marine Le Pen n’a pas atten­du les élec­tions pour don­ner des gages de sou­mis­sion à l’Europe (alors qu’on ne lui deman­dait rien) puisque, au début de ce mois de février, elle a « mis en garde » le par­ti dit d´« extrême-droite » alle­mand, l’AFD, sur son pro­jet d’organiser la remi­gra­tion des étran­gers non-euro­péens contre lequel elle est vent debout (par sou­ci élec­to­ral?)

Nous en serions là de ces « droites popu­laires » acquises à presque toutes les dérives mon­dia­listes si le RN, jamais en retard d’un asser­vis­se­ment, n’avait pas pous­sé le bou­chon beau­coup plus loin !

6. Laurent Alexandre : coucou, le revoilou ! Il joue au gourou ! … chez Bardella !

Oui, ce per­son­nage, d’apparence qui ne peut pas être qua­li­fiée de guille­rette, se trouve désor­mais être l’un des prin­ci­paux conseillers du RN, pro­pul­sé à cette fonc­tion par Marine Le Pen et Jordan Bardella ; rap­pe­lons ce qu’écrivait Laurent Alexandre dans son ouvrage La mort de la mort, p. 248 : « Les trans­hu­ma­nistes sont fon­da­men­ta­le­ment des sociaux-démo­crates et pas du tout une nou­velle extrême-droite. »

Son ral­lie­ment à « l’extrême-droite » nous fait pen­ser à la posi­tion de l’éminence grise qui se tenait der­rière l’élection de cha­cun de nos pré­si­dents depuis des décen­nies, je veux par­ler de Jacques Attali (celui qui rêve de voir dis­pa­raître les per­sonnes âgées de plus de 65 ans parce qu’elles sont « impro­duc­tives »), per­son­nage pour lequel Alexandre a la plus grande sym­pa­thie(8) et qu’il rêve peut-être de rem­pla­cer. Et quoi de plus facile à faire avec le RN quand on sait avec quel empres­se­ment les diri­geants de ce par­ti sai­sissent n’importe quelle occa­sion de s’immiscer dans la cour fer­mée des lan­ceurs de fat­wa du poli­ti­que­ment cor­rect pour ten­ter d’être épar­gnés de leurs traits redou­tables.

Le phi­lo­sophe Gaspard Koenig(9) a publié dans le jour­nal Les Échos du 11 octobre 2023 un article au sujet de cette marotte inat­ten­due de Marine Le Pen et Jordan Bardella sous le titre : Pourquoi l’extrême-droite est deve­nue tech­no­phile ?

« Le trans­hu­ma­nisme a trou­vé un écho très favo­rable dans les milieux d’ex­trême droite, satis­fait de voir se des­si­ner une huma­ni­té homo­gé­néi­sée, faite de clones hyper­con­nec­tés dres­sés dans le culte de la per­for­mance », regrette Gaspard Koenig. « Les masques tombent : le trans­hu­ma­nisme est un anti­hu­ma­nisme. Qui, par­mi la classe poli­tique, parle aujourd’­hui de colo­ni­sa­tion du cos­mos, de sélec­tion embryon­naire, d’Homo deus ou d’IA forte (l’autre “Grand rem­pla­ce­ment”) ? Le pré­sident du Rassemblement natio­nal, Jordan Bardella, qui se fait remar­quer depuis un an par sa tech­no­phi­lie galo­pante et qui vante avec can­deur les pro­grès des NBIC (nano­tech­no­lo­gies, bio­tech­no­lo­gies, infor­ma­tique et sciences cog­ni­tives) en déplo­rant les ardeurs régu­la­trices de l’Europe. Il se fait ain­si l’é­cho fidèle de Laurent Alexandre, l’im­por­ta­teur zélé des rêves de la Silicon Valley, qui parle aux poli­tiques de tous bords et semble avoir trou­vé oreille atten­tive. »

Cet engoue­ment du RN pour le trans­hu­ma­nisme ne date pas d’hier. Déjà, en 2020, le jour­nal L’Opinion s’en fai­sait l’écho sous le titre : Laurent Alexandre, le doc­teur qui phos­phore avec la droite radi­cale(10) : « Son allure sage, che­mise à rayures et lunettes invi­sibles, est trom­peuse : Laurent Alexandre est le show­man qui parle de repous­ser les limites de la mort. Marine Le Pen l’écoute. Elle a invi­té l’ancien chi­rur­gien-uro­logue à sa ren­trée poli­tique à Fréjus, en sep­tembre, quitte à dérou­ter un public mili­tant peu por­té sur le trans­hu­ma­nisme. Qu’importe, la patronne du RN sort ravie de l’amphithéâtre : la preuve que son par­ti « réflé­chit » ! Quoi de mieux qu’un futu­ro­logue média­tique pour dépous­sié­rer un mee­ting ron­ron­nant ? « Je les per­turbe », rigole l’intéressé auprès de L’Opinion.

Un article du Monde du 10 février 2023 relate que Jordan Bardella a été for­te­ment impres­sion­né par le livre Homo deus, une brève his­toire du futur de Yuval Harari, le prin­ci­pal théo­ri­cien des sectes mon­dia­listes et transhumanistes.

Enfin, pour cou­ron­ner le tout, Laurent Alexandre a été invi­té à par­ti­ci­per à un débat avec le phi­lo­sophe Olivier Rey le 28 juin 2023 sur le thème de « L’irruption de l’IA (intel­li­gence arti­fi­cielle) : un bou­le­ver­se­ment sous-esti­mé pour nos socié­tés » lors du col­loque de la Fondation ID inti­tu­lé « Relever le défi de l’IA en Europe » pré­sen­té par le jeune dépu­té RN de l’Hérault Aurélien Lopez-Liguori, pré­sident du groupe d’études de l’Assemblée natio­nale consa­cré à la sou­ve­rai­ne­té numé­rique(11).

Eliezer Yudkowsky, l’un des experts de cette nou­velle science met en garde le monde, dans le Guardian du 17 février 2024 contre les dan­gers de l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle(12). Et le maga­zine Geo rap­porte ain­si l’entretien : « Selon lui, l’IA pour­rait nous mener à notre perte. Pour détruire l’humanité toute entière… Elle n’aurait besoin que de quelques années. « Si vous me met­tez au pied du mur, si vous m’obligez à faire des pro­ba­bi­li­tés, [je peux vous dire que] j’ai le sen­ti­ment que notre calen­drier actuel res­semble plus à cinq ans qu’à cin­quante ans,» a‑t-il confié au quo­ti­dien. « Cela pour­rait mettre deux ans, cela pour­rait en mettre dix.«

En bref, Yudkowsky pré­vient le monde qu’il serait très dan­ge­reux de lais­ser n’importe quel appren­ti-sor­cier far­fe­lu s’occuper d’I.A car les consé­quences pour­raient être très graves.

Disons-le clai­re­ment : cette dérive des droites popu­laires est conster­nante et gra­vis­sime, dérive qui s’effectue dans l’indifférence ou l’ignorance des mili­tants et élec­teurs de ces mêmes droites, dont les espé­rances légi­times pour un retour aux valeurs saines qui ont fon­dé nos socié­tés tra­di­tion­nelles euro­péennes sont entiè­re­ment bafouées.

Nous aurions pu espé­rer au moins que les théo­ri­ciens des milieux iden­ti­taires et tra­di­tio­na­listes auraient promp­te­ment et vive­ment réagi à ces dévoie­ments. Il semble bien que ce soit tout le contraire ; ces struc­tures quel­que­fois vieilles de plus de 50 ans sont res­tées can­ton­nées dans leur micro­cosme intel­lec­tuel pari­sien, dans leur atta­che­ment désuet au concept sur­hu­ma­niste qu’elles n’ont pas vu bifur­quer vers le trans­hu­ma­nisme ; ces mêmes « élites » qui, tout au long de ces cin­quante années, n’ont jamais pu prendre le moindre pou­voir effec­tif sur le plan spi­ri­tuel, cultu­rel, idéo­lo­gique, poli­tique, méta­po­li­tique, éco­no­mique, etc., tous déte­nus par la gauche, l’extrême-gauche et les mon­dia­listes d’une manière géné­rale, auraient, para­doxa­le­ment (?), retrou­vé un nou­veau souffle en se ral­liant aux struc­tures mon­dia­listes et ain­si favo­ri­sé le déra­page glo­ba­liste de ces droites rené­gates si l’on en croit l’étude de Périne Schir, rap­por­tée par Marine Turchi dans Médiapart du 18 décembre 2023 sous le titre : « Sous la pré­si­dence Bardella, la Nouvelle Droite retrouve un rôle de pre­mier plan au RN » :

« Chercheuse à l’université George-Washington, Périne Schir démontre l’influence que retrouvent au Rassemblement natio­nal deux cercles radi­caux : la Nouvelle Droite sur l’idéologie, la « GUD Connection » sur les finances. Tout en par­ta­geant les mêmes connexions avec l’extrême droite ita­lienne.

Sous la pré­si­dence de Jordan Bardella, deux réseaux radi­caux ont retrou­vé une place de pre­mier plan au Rassemblement natio­nal (RN) : la Nouvelle Droite et la « GUD Connection ». Et ces cercles, qui béné­fi­cient de connexions étroites avec l’extrême droite ita­lienne, pour­raient aider le nou­veau pré­sident du RN à se rap­pro­cher de la pre­mière ministre ita­lienne, Giorgia Meloni. »

La boucle est bouclée.

7. Les êtres différenciés

On com­prend mieux l’expression du vision­naire Julius Evola : « les êtres dif­fé­ren­ciés », ceux qui sont char­gés de faire repar­tir la roue du nou­veau cycle depuis l’offensive, en 2020, des sectes glo­ba­listes.

En effet, on pou­vait pré­voir que ces êtres dif­fé­ren­ciés sur­gissent des habi­tuels cercles d’une vieille droite natio­nale qui ne sem­blait pas très éloi­gnée du concept tra­di­tion­nel.

Il s’est avé­ré que ces êtres dif­fé­ren­ciés étaient des êtres dif­fé­rents de ceux que l’on atten­dait.

Ce ne sont pas ces mili­tants qui se disent « natio­na­listes » (par oppo­si­tion au mon­dia­lisme) qui se sont éri­gés en résis­tants lors de ces agres­sions mon­dia­listes ; ceux-ci sont res­tés, pour la plu­part, confi­nés en leur demeure, comme l’ordre leur en avait été don­né. Ce sont d’autres per­sonnes, sou­vent issues du milieu médi­cal qui, par leur cou­rage et leur cha­risme, ont pu ras­sem­bler autour d’eux, l’embryon d’une com­mu­nau­té des­ti­née à pré­pa­rer l’après-fin de notre cycle.

C’est ain­si que l’on a pu voir une librai­rie natio­na­liste être sac­ca­gée par des gau­chistes qui ont ral­lié le grand capi­tal (notam­ment celui de Big Pharma) tout comme l’ont fait les droites dites « popu­laires » ; c’est sans doute ce que Guillaume Faye appe­lait la « conver­gences des catas­trophes » ! Et, oh sur­prise ! Les vitrines de cette librai­rie dénon­çaient comme « facho » un Louis Fouché, méde­cin de son état, qui fut l’un des grands lan­ceurs d’alerte se dres­sant cou­ra­geu­se­ment et avec talent contre la dic­ta­ture sani­taire(13), un homme que ces mêmes gau­chistes appellent un « covi­do­né­ga­tion­niste » ! Il se fait que Louis Fouché a, ou avait, plu­tôt des sym­pa­thies de gauche si l’on s’en tient encore à ce mani­chéisme sur­an­né droite-gauche ; les ter­ro­ristes gau­chistes expliquent ain­si leur « action » dans un style qui nous a quand même fait pouf­fer de rire :

« Malgré ses posi­tion­ne­ments poli­tiques, il est trai­té avec com­plai­sance par une par­tie de cel­leux (sic !) qui devraient être ses enne­mis, parce qu’il mobi­lise des réfé­rences pri­sées à l’extrême-gauche telles qu’Alain Damasio ou Murray Bookchin dans le cadre d’une stra­té­gie confu­sion­niste, et parce que le mou­ve­ment anti­fas­ciste n’a pas entiè­re­ment pris la mesure de la menace conti­nue que consti­tue le covi­do­né­ga­tion­nisme. Louis Fouché, comme tous ceux qui nient la gra­vi­té du Covid-19, l’efficacité du vac­cin et des masques, est un eugé­niste, prêt à sacri­fier les per­sonnes les plus vul­né­rables à la mala­die. Il est éga­le­ment clair que lui et ses amis sont des fas­cistes, et doivent désor­mais être trai­tés comme tel par toutes les révo­lu­tion­naires. »

On peut clas­ser aus­si comme « covi­do­né­ga­tion­nistes » toutes les grandes per­son­na­li­tés du monde médi­cal comme le pro­fes­seur Raoult, le pro­fes­seur Perronne, la géné­ti­cienne Alexandra Henrion-Caude, le regret­té prix Nobel Luc Montagnier, le pro­fes­seur Jean-Bernard Fourtillan, etc. qui se sont éle­vés contre Big Pharma et la secte mon­dia­liste.

Dans d’autres domaines ont sur­gi aus­si sur le devant de la scène des êtres dif­fé­ren­ciés tel l’ingénieur-physicien Philippe Guillemant, lui aus­si spé­cia­liste de l’intelligence arti­fi­cielle, mais qui n’en tire pas, loin de là, les mêmes conclu­sions que Laurent Alexandre ou que Jordan Bardella. Philippe Guillemant inclut dans ses recherches la dimen­sion spi­ri­tuelle qui fait cruel­le­ment défaut aux trans­hu­ma­nistes et autres cher­cheurs scien­tistes. On le voit ici en pho­to en com­pa­gnie de Georges Gourdin, le créa­teur et rédac­teur en chef du site Nice-Provence Info :

Les pré­oc­cu­pa­tions de son livre paru en 2021 chez Trédaniel, Le grand virage de l’humanité(14), rejoignent celles que nous avons expri­mées en tout début de cet article et dans les para­graphes trai­tant du trans­hu­ma­nisme, avec le grand plus de son exper­tise en matière scien­ti­fique et notam­ment de science phy­sique, et son talent de pros­pec­ti­viste, tel que nous l’indique la der­nière de cou­ver­ture de ce même ouvrage : « Si la crise du coro­na­vi­rus repré­sente un grand tour­nant dans l’histoire de l’humanité, vers quel futur nous dirige-t-elle doré­na­vant ? D’après Philippe Guillemant, la phy­sique peut répondre à cette ques­tion. L’avenir serait en effet déjà tra­cé, mais pour­rait radi­ca­le­ment chan­ger, comme le par­cours d’un GPS, en pro­dui­sant des coïn­ci­dences étranges sui­vies de défaillances irra­tion­nelles. L’auteur en déduit que les évé­ne­ments sidé­rants que nous avons vécus de 2019 à 2021 sont des signes que, dans le futur, l’humanité s’est débar­ras­sée du trans­hu­ma­nisme pour s’orienter vers une nou­velle des­ti­née, construite par par un éveil de conscience à la véri­table nature de l’humain. »