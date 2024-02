Philippe Guillemant nous dit pourquoi il croit au « Futur lumineux »

Nous avons ren­con­tré Philippe Guillemant lors de la confé­rence de Vincent Hamain sur son Expérience de Mort Imminente à La Valette (Var), le 16 février 2024 (nous y revien­drons dans nos colonnes).

L’occasion était trop belle de l’in­ter­ro­ger sur les rai­sons de son opti­misme dans le pro­lon­ge­ment de nos articles :

• Nous avons déjà gagné dans le futur ! du 7 février 2024

• Le pes­si­misme d’Onfray, ou l’optimisme de Guillemant ? du 2 février 2024, et bien plus tôt

• Et si le Covid était un « bon » virus ? du 14 décembre 2021.

Philippe Guillemant per­siste et signe : le « Futur lumi­neux » est… En Marche !

Notre entre­tien est impro­vi­sé sur le site de la confé­rence de Vincent Hamain. Il se déroule à l’ex­té­rieur sans pré­cau­tion d’au­cune sorte, ce qui lui apporte sa spon­ta­néi­té et sa force, mais en même temps nous ne sommes pas par­ve­nus à syn­chro­ni­ser l’i­mage et le son. Nos lec­teurs-audi­teurs sau­ront le com­prendre et écou­te­ront Philippe Guillemant avec d’au­tant plus d’at­ten­tion. Ils en sor­ti­ront ras­sé­ré­nés et pour­quoi pas… optimistes !