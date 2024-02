Le pessimisme d’Onfray, ou l’optimisme de Guillemant ?

Michel Onfray explique depuis long­temps que la civi­li­sa­tion occi­den­tale se meurt. À pré­sent elle est morte. Le phi­lo­sophe nous invite à vivre dans les ruines de la civi­li­sa­tion qui a déve­lop­pé l’art sous diverses formes très avan­cées. Il le dit très clai­re­ment dans son entre­tien récent avec Laurence Ferrari sur Europe1(3).

« C’est un pro­jet glo­bal de socié­té dans laquelle il est ques­tion d’ex­ter­mi­ner la pay­san­ne­rie fran­çaise. »

« Nous sommes dans une période contem­po­raine intel­lec­tuel­le­ment de Saint Augustin. On voit bien le monde qui s’en va. Ce monde-là, qui est là, nous montre ce qu’é­tait le monde ancien. Je crois que le monde qui advient, c’est un monde dans lequel il y aura une forte puis­sance don­née à la méca­nique, à l’in­dus­trie, à la chi­mie, à tout ce qui est aujourd’­hui infor­ma­tique. Il s’a­git — Elon Musk l’a dit — de quit­ter cette terre qui va deve­nir inha­bi­table. »

« Les civi­li­sa­tions sont vivantes. Aucune civi­li­sa­tion ne dure éter­nel­le­ment. »

«Aujourd’hui on est dans l’in­sulte, on est dans le mépris, on est dans “je like” ou “je nique”.»

À la ques­tion : « Vous n’êtes pas for­cé­ment confiant sur la sur­vie de la civi­li­sa­tion. Est-ce que vous pen­sez qu’elle peut encore se sau­ver, et sur­tout est-ce que vous pen­sez qu’elle le veut ? », il répond :

« Je pense qu’elle ne le peut plus et qu’elle ne le veut pas, et que peut-être parce-qu’elle ne le veut pas, elle ne le pour­ra pas. »

« Il y a un moment de décom­po­si­tion civi­li­sa­tion­nelle qui fait que per­sonne ne veut reprendre la main en disant “on va res­tau­rer tout ça”. Cette civi­li­sa­tion s’en va.»

Michel Onfray entrouvre tou­te­fois une piste d’es­poir :

« On doit pou­voir là où l’on est fabri­quer des micro-résis­tances. On peut, là on l’on est, fabri­quer des choses nou­velles, des micro-socié­tés dans les­quelles on va dire “Ça, ça ne pas­se­ra pas par nous.” »