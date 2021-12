Laurent Toubiana : « La vaccination obligatoire, l’ultime violence faite aux enfants »

Alors que le virus Covid était pré­sent sur le ter­ri­toire métro­po­li­tain depuis plu­sieurs semaines, ce n’est que début mars 2020 que les auto­ri­tés ont pris acte « offi­ciel­le­ment » qu’il cir­cu­lait. Force est de consta­ter que, quelles que soient les mesures prises à par­tir de ce moment, aus­si extra­or­di­naires soient-elles, il cir­cule tou­jours. Le virus cir­cule… Et alors ? Un virus qui cir­cule en fai­sant peu de malades et peu de morts, ne pré­sente aucun dan­ger pour la population.

Les faits :

• Le virus cir­cule, mais il fait 4 fois moins de malades qu’une grippe sai­son­nière (voir la figure ci-dessous).

• Le virus cir­cule, mais seule­ment 2% de l’activité hos­pi­ta­lière lui ont été consa­crées en 2020 (Rapport de l’ATIH 2021). Le virus cir­cule, mais 80 % de la popu­la­tion (les moins de 65 ans) n’ont pas connu de sur­mor­ta­li­té en 2020. (IRSAN).

Les consé­quences :

• Le virus cir­cule, mais cela ne jus­ti­fie pas de semer la peur et la psychose.

• Le virus cir­cule, mais cela ne jus­ti­fie pas que les auto­ri­tés décrètent un régime d’exception et violent les libertés.

• Le virus cir­cule, mais cela ne jus­ti­fie pas que les auto­ri­tés décrètent l’injection mas­sive d’un « vaccin ».

Le virus cir­cule depuis mars 2020 et toutes les mesures prises n’y ont rien chan­gé : le virus cir­cule tou­jours.

• Confinement géné­ra­li­sé de la popu­la­tion pen­dant de longues semaines : le virus circule.

• Port du masque obli­ga­toire dans la rue : le virus circule.

• 157 mil­lions de tests : le virus circule.

• Écoles et uni­ver­si­tés fer­mées : le virus circule.

• Déplacements limi­tés : le virus circule.

• Passe sani­taire : le virus circule.

• Jusqu’à 3 doses de « vac­cin » : le virus circule…

Le virus cir­cule… Et alors ?

Cela ne jus­ti­fie pas les mesures extra­va­gantes énu­mé­rées ci-des­sus. Nous avons déjà mon­tré dans nos ana­lyses des 17 et 28 novembre 2021 que cette cir­cu­la­tion du virus n’était pas alar­mante car elle génère très peu de malades (4 fois moins que les épi­dé­mies sai­son­nières de grippe), très peu d’hospitalisations (2% de l’activité hos­pi­ta­lière en 2020) et très peu de morts (en 2020, aucune sur­mor­ta­li­té pour 80 % de la popu­la­tion et une sur­mor­ta­li­té très faible de 4% pour les plus de 65 ans).

« Faudrait-il vac­ci­ner les adultes en bloc et, en plus, ne pas épar­gner les petits ? »

La fré­né­sie vac­ci­na­toire n’a plus de limite. Rendre la « vac­ci­na­tion » obli­ga­toire revient à s’en prendre aux enfants. En effet, les per­sonnes non « vac­ci­nées » sont essen­tiel­le­ment des enfants, en l’occurrence 7,7 mil­lions d’enfants de moins de 10 ans et 2,8 mil­lions d’adolescents de 10 à 17 ans.

Conclusion :

Rendre la « vac­ci­na­tion » obli­ga­toire au motif qu’un « virus cir­cule » tient donc de l’irrationnel, de la pen­sée magique, d’une idéo­lo­gie sani­taire non éloi­gnée de l’hygiénisme.

Cette « vac­ci­na­tion » obli­ga­toire consti­tue l’ultime vio­lence qu’un pou­voir poli­tique impose à une population.