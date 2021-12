Un Corona peut en cacher un autre

Récapitulons !

• L’incorporation de nano­par­ti­cules dans le corps humain fait l’ob­jet de mul­tiples études finan­cées par l’Europe de Bruxelles, dont l’é­tude CORONA de 2015.

• Ces nano­par­ti­cules peuvent for­mer des réseaux élec­tro­ma­gné­tiques émet­teurs et récep­teurs.

• Le réseau 5G est mas­si­ve­ment déve­lop­pé sans que les consom­ma­teurs en aient res­sen­ti le besoin.

• Le plan vac­ci­nal mas­sif et coer­ci­tif enclen­ché par l’Europe depuis plus d’une année ne soigne pas de la Covid et encore moins de ses variants.

• Les effets secon­daires de ce pro­gramme de vac­ci­na­tion bien­tôt obli­ga­toire sont ter­ri­fiants, même s’ils sont soi­gneu­se­ment occul­tés par les auto­ri­tés poli­tiques, médi­cales et média­tiques, toutes de conni­vence.

• La réponse des auto­ri­tés euro­péennes consiste à « vac­ci­ner » encore plus.

• La conni­vence entre la pré­si­dente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, et le labo­ra­toire Pfizer est tel­le­ment fla­grante que cela en devient obscène.

Bien sûr les fac­tion­naires de la Police de la Pensée crie­ront à l’u­nis­son : « C’est faux ! », « Infox ! », « Complotisme ! ». Mais qu’est-ce qui est faux ci-des­sus ? Tout ceci est public et véri­fiable. Mais alors pour­quoi cette déter­mi­na­tion farouche à ino­cu­ler toute une popu­la­tion avec des potions expé­ri­men­tales et opaques qui n’ont rien de sanitaire ?

Poursuivons notre réflexion !

Les per­sonnes qui ont encore quelques neu­rones actifs dans le cer­veau, sont ten­tées de faire le rap­pro­che­ment entre ce plan « vac­ci­nal » et les nano-réseaux incor­po­rés. Aïe, aïe, aïe ! Une telle réflexion est hau­te­ment sub­ver­sive, donc inter­dite, donc complotiste.

Pourtant en par­tant de cette hypo­thèse d’in­jec­tion de nano-par­ti­cules, tout s’ex­plique :

• l’o­pa­ci­té de la com­po­si­tion des potions injec­tées,

• l’i­nef­fi­ca­ci­té des injec­tions face au virus,

• les effets secon­daires nocifs voire létaux,

• le déga­ge­ment de toute res­pon­sa­bi­li­té des fabri­cants,

• la pré­ci­pi­ta­tion des diri­geants euro­péens qui s’en­foncent dans la tyran­nie à cause d’une pan­dé­mie arlé­sienne,

• la volon­té d’Ursula von der Leyen d’a­bro­ger le Code de Nuremberg, etc.

Bon Dieu, mais c’est bien sûr !