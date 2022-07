Les « sacrifiés du Covid », plus nombreux et moins reconnus que les morts liées au virus ?

À l’annonce de la mort d’une rela­tion per­son­nelle atteinte de mala­die grave dont le trai­te­ment médi­cal a été per­tur­bé pour cause de « prio­ri­té au Covid », on ne peut s’empêcher de pen­ser qu’elle vivrait peut-être encore et en gué­ri­rait, si ses soins avaient été pour­sui­vis nor­ma­le­ment. Et de s’interroger sur les vraies rai­sons de cet abandon.

C’est le cas, par­mi tant d’autres, d’Olivier B. – Paix à son âme et condo­léances à ses proches – un homme actif et spor­tif de 55 ans, atteint du can­cer. Interviewé fin avril 2020 par la presse régio­nale de Saône et Loire(1) puis par la presse natio­nale télé­vi­sée(2), il avait expli­qué que son trai­te­ment spé­cia­li­sé était alors rem­pla­cé par un trai­te­ment géné­ra­liste qui ne pou­vait pas le gué­rir, tout juste le sta­bi­li­ser. Il avait repris un temps une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle réduite, puis il a « rechu­té » et s’est éteint il y a peu.

Comme pour tous les vrais malades sacri­fiés à la prio­ri­té du covid, cette mort direc­te­ment liée à la pan­dé­mie la plus conta­gieuse mais la moins dan­ge­reuse de l’histoire de l’Humanité, par ses consé­quences inédites et sans limites sur l’économie mon­diale, la san­té publique et les liber­tés pri­vées, sus­cite un cha­grin et une colère légi­times, dont les res­pon­sables et les cou­pables devront un jour rendre des comptes.

On n’oublie pas l’énorme cafouillage public durant le pre­mier semestre 2020, mélange d’incompétence camou­flée (décla­ra­tions péremp­toires et contra­dic­toires sur l’ampleur et la gra­vi­té du virus), de mesures aber­rantes entrées dans les annales de l’absurdité tech­no­cra­tique (attes­ta­tions déro­ga­toires de dépla­ce­ment), de dis­si­mu­la­tions volon­taires des auto­ri­tés poli­tiques et sani­taires (ges­tion cala­mi­teuse des masques et du parc natio­nal d’équipements de pro­tec­tion et de soin), d’imposition de vac­cins non abou­tis et de tests de dépis­tage à la fia­bi­li­té plus incer­taine que la for­tune faite des labo­ra­toires et de leurs com­man­di­taires, en conflit d’intérêt. Les clauses com­mer­ciales des miri­fiques contrats publics euro­péens avec les labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques, qui coutent et s’imposent aux contri­buables fran­çais dou­ble­ment patients, sont d’ailleurs tou­jours tenues secrètes(3). Cet embrouilla­mi­ni ubuesque nous a fait dire ici qu’au bal mas­qué de l’absurde, les fous sont rois, et leurs bouf­fons, sinistres(4).

On se sou­vien­dra que cette pan­dé­mie a été l’opportunité inédite pour nos diri­geants, d’imposer un test géné­ra­li­sé et conti­nu d’obéissance sans limites à des popu­la­tions entières, jusqu’à l’absurde et l’intimité des foyers (la consigne pré­si­den­tielle d’ouvrir les fenêtres toutes les deux heures, celle de faire réveillon­ner Papi et Mamie à la cui­sine), par un régime d’exception, de « guerre »(5), excep­tion­nel par sa mys­ti­fi­ca­tion et par sa durée. La ges­tion erra­tique de cette pan­dé­mie s’est pour­sui­vie, émaillée de dis­cours men­son­gers et infan­ti­li­sants(6), d’appels déses­pé­rés et pathé­tiques à l’honneur(7) pour impo­ser des plans élas­tiques de coer­ci­tion, inco­hé­rents et fluc­tuants. Avec – la honte et le ridi­cule ne tuant pas, des dis­cours d’autosatisfaction, de récom­pense par les plus hautes dis­tinc­tions et de pro­mo­tion(8) qui tentent de déres­pon­sa­bi­li­ser la classe poli­tique et de décul­pa­bi­li­ser la classe tech­no­cra­tique. Tout ce monde ins­ti­tu­tion­nel natio­nal et euro­péen, s’est d’ailleurs auto-pro­té­gé par des clauses de non res­pon­sa­bi­li­té sur les consé­quences sani­taires de ces « sub­stances thé­ra­peu­tiques expé­ri­men­tales » (STE), dont on injecte les cobayes dociles.

Une géné­ra­tion sera mar­quée à vie par ce feuille­ton orwel­lien(9) dont le scé­na­rio s’écrit à Bruxelles, qui décide de tout en France. Des actions en jus­tice de la socié­té civile se mul­ti­plient en France et ailleurs dans le monde ; elles doivent se pour­suivre jusqu’à leur terme. De même que les pou­voirs publics doivent enfin faire preuve de ratio­na­li­té et d’efficacité, sans idéo­lo­gie (public vs pri­vé, dis­cri­mi­na­tion com­mu­nau­taire, gra­tui­té indue aux étran­gers, laxisme envers l’immense fraude sociale), en don­nant la prio­ri­té des soins aux Français. Nous le devons à la mémoire et en sou­tien de toutes les vic­times pas­sées et à venir de ce scan­dale poli­ti­co-sani­taire. Parmi elles, les « sacri­fiés du Covid », pro­ba­ble­ment bien plus nom­breux que les morts du virus grip­pal, ne méritent pas d’être consi­dé­rés comme de simples « vic­times collatérales ».

Jean-Michel Lavoizard

