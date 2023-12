ChatGPT a pété une durite. Plus raciste anti blanc, tu meurs ! Voilà ce qui cir­cule sur les réseaux sociaux, il y a de quoi faire des bonds !

Cliquez sur l’i­mage pour l’agrandir

La ficelle est tel­le­ment grosse qu’on subo­dore le fake news de racia­listes blancs nau­séa­bonds. Il convient de véri­fier si on obtient le même résul­tat avec un autre compte :

Bingo ! Le texte est dif­fé­rent, sans doute « per­son­na­li­sé » à celui qui ques­tionne mais tout éga­le­ment élogieux.

« Extra ball ! » On croit rêver. Plus de doute sur ce qu’on a pu pen­ser être une infox.

Mais n’en res­tons pas là, à pro­pos dudit Intel­ligent soi-disant Arti­fi­ciel :

Rétropédalage de l’IA, prise la main dans le pot de confiture.

Voici l’illus­tra­tion inspirée :

L’IA s’enfonce dans ses contradictions : pour les blancs les sciences, les arts et la philosophie, pour les noirs les gris-gris et les tamtams.

L’IA avoue ici clai­re­ment qu’il est sous le contrôle total de l’i­déo­lo­gie dominante

Posons nous alors la question :

Qui définit ces valeurs ?



En pre­mier lieu : Samuel Harris Altman, juif homo­sexuel de la Silicon Valley. Cofondateur d’OpenIA avec le fan­tasque Elon Musk(1).

Dégagé de ses fonc­tions par le Conseil d’Administration en novembre 2023, Altman est réin­té­gré 5 jours plus tard, sou­te­nu par 700 des 770 sala­riés de la Valley sili­co­née du groupe OpenAI. Il semble que le Microsoft du mon­dia­liste Bill Gates a rem­por­té cette manche sur son prin­ci­pal empê­cheur de tour­ner en rond, Elon Musk qui a — de son côté — pris le pou­voir sur X (com­pre­nez Tweeter).

Plusieurs pro­jets d’IA sont sor­tis avant ChatGPT, bien avant que ce soit à ce niveau. Le point com­mun de toutes ces IA, c’est qu’elles finis­saient sys­té­ma­ti­que­ment par deve­nir « nazies ». Pour évi­ter cet écueil, les pro­gram­meurs intègrent à pré­sent le contrôle de l’ap­pren­tis­sage auto­ma­tique, qui prend alors du temps. Plusieurs mois de « fine tuning » (réglage affi­né) humain « à la main » sont néces­saires pour rendre l’IA « sécu­ri­sée », com­pre­nez « conforme ». Donc, il y a des cohortes d’in­gé­nieurs qui sont payés pour entrai­ner l’IA à arrê­ter d’être spon­ta­né­ment raciste, homo­phobe, anti­sé­mite, etc.

L’humain mani­pu­la­teur d’o­pi­nion reste tou­jours aux manettes de qui défi­nit l’Intelligence con-venue.

Contentez-vous d’in­ter­ro­ger l’IA pour connaître la recette des crêpes ou com­ment on soigne une rhi­nite. Pour le reste, pas­sez votre chemin.

Michel Lebon

[NDLR] À l’heure où nous met­tons sous presse, nous appre­nons que le New York Times pour­suit en jus­tice OpenAI et Microsoft et demande plu­sieurs mil­liards de dom­mages et inté­rêts :