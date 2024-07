Représentation nationale

Législatives, la Représentation natio­nale va se recom­po­ser à l’i­mage de l’Équipe de France.

La poli­tique c’est deux par­tis qui s’af­frontent — les Gentils et les Méchants(1) — et à la fin, c’est Macron qui gagne.

Nous venons d’as­sis­ter à une séquence de quatre semaines com­plè­te­ment sur­réa­listes.

• Top départ : les Européennes du dimanche 9 juin. Aux résul­tats : Macron grand per­dant, à la sur­prise géné­rale, dis­sout l’Assemblée natio­nale.

• Clap de fin : deuxième tour des légis­la­tives. Macron reste l’ar­bitre des inélé­gances à venir, entre les eᛋᛋtrêmes droite RN et gauche NUPES. Bravo l’artiste !

Quatre semaines de toutes les outrances, d’al­liances impro­bables, de dés­unions, de tra­hi­sons, de noms d’oi­seaux, bref, un beau bor­del appa­rent mais en réa­li­té par­fai­te­ment bien orches­tré(2).

Fort du suc­cès incon­tes­table du RN aux élec­tions euro­péennes, son ani­ma­teur Bardella a su ambian­cer le pays et faire mon­ter sa mayon­naise.

Bardella, alias Le Pen, va cara­co­ler quatre semaines en tête cré­di­té de 210 à 290 dépu­tés sui­vant le bon vou­loir des com­pli­ci­tés des médias. Jusqu’à jouer les petits caprices d’en­fant gâté : « Si je n’ai pas la majo­ri­té abso­lue (289 sièges), je veux pas être pre­mier ministre ! ».

Dans le même temps, son pen­dant à l’autre extrême, mais à gauche, l’am­bian­ceur Mélenchon reste en embus­cade, cré­di­té quoi qu’il arrive de moins de 180 gardes rouges. Donc perdant.

Et là, on va assis­ter à un grand ras­sem­ble­ment de tous les per­dants, des com­mu­nistes bobo, des éco­los pas­tèques, des soixante-hui­tards socia­los, des macro­niens-débous­so­lés (pléo­nasme) der­rière un dra­peau à Keffieh : la NUPES. Tous les pipoles sal­tim­banques, foo­teux, jour­na­leux etc. vont mon­ter au cré­neau de la peur anti­fa dont cha­cun aura com­pris que Bardella est le petit-fils d’Adolf.