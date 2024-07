Macron continue la casse de la France

Si tous les par­tis fai­saient mine de se réjouir au vu des résul­tats du deuxième tour des élec­tions légis­la­tives hier soir, ils sont en fait tous perdants.

Aucun ne pour­ra gou­ver­ner sans com­pro­mis­sion avec un autre par­ti. Le Nouveau Front Populaire qui pavoi­sait n’est qu’un assem­blage hété­ro­clite, et Mélenchon qui se voit à Matignon, est bien loin de faire l’u­na­ni­mi­té au sein de son propre par­ti, mino­ri­taire au sein même du Nouveau Front Populaire. La gauche depuis Mitterrand et son Programme Commun sait nouer des alliances élec­to­rales contre nature.

Résultats du second tour (source minis­tère de l’Intérieur) Liste des nuances Voix

% Inscrits

% Exprimés

Sièges

obte­nus Nombre de voix

par siège Nombre de sièges

à la proportionnelle RN Rassemblement National 8 745 062 20 32 88 99 376 161 UG Union de la gauche 7 005 527 16 26 146 47 983 129 ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) 6 314 555 15 23 148 42 666 116 LR Les Républicains 1 474 722 3 5 38 38 808 27 UXD Union de l’ex­trême droite 1 364 949 3 5 16 85 309 25 DVD Divers droite 980 548 2 4 25 39 222 18 DVG Divers gauche 401 063 1 1 12 33 422 7 REG Régionaliste 288 201 1 1 9 32 022 5 HOR Horizons 258 139 1 1 6 43 023 5 DVC Divers centre 177 164 1 6 29 527 3 UDI Union des Démocrates et Indépendants 119 672 3 39 891 2 DIV Divers 38 025 1 38 025 1 ECO Ecologistes 37 808 1 37 808 1 SOC Parti socialiste 26 343 2 13 172 0 EXD Extrême droite 23 216 DSV Droite souverainiste 18 672 FI La France insoumise 8 361 Total 27 282 027 501 500

Les élec­teurs du Rassemblement National sont comme tou­jours les grands per­dants de ces élec­tions. Avec le plus grand nombre de voix sur ce deuxième tour avec 32 % des suf­frages expri­més et presque 9 mil­lions de voix, le Rassemblement National ne recueille que 88 dépu­tés !

Il faut donc presque 100 000 voix pour un dépu­té du Rassemblement National, tan­dis qu’il suf­fit de la moi­tié aux dépu­tés du Nouveau Front Populaire et de la mino­ri­té présidentielle.

La France continue donc d’être sévèrement muselée

Représentation natio­nale (source minis­tère de l’Intérieur) Liste des nuances Nombre total de voix

1er et 2e tours Nombre de députés • UG Union de la gauche (le Nouveau Front Populaire) 16 000 753 178 dépu­tés • ENS Ensemble ! (camp présidentiel) 12 740 262 150 dépu­tés • RN Rassemblement National et ses alliés 18 124 154 143 dépu­tés • LR Les Républicains 39 dépu­tés • DVD Divers droite 27 dépu­tés • DVG Divers gauche 12 dépu­tés • REG Régionaliste 9 dépu­tés • HOR Horizons 6 dépu­tés • DVC Divers centre 6 dépu­tés • UDI Union des Démocrates et Indépendants 3 dépu­tés • SOC Parti Socialiste 2 dépu­tés • DIV Divers 1 dépu­té • ÉCO Écologistes 1 dépu­té Total 577 dépu­tés

Sur les deux tours, c’est bien Rassemblement natio­nal que les Français ont pla­cé en tête de leur choix. Et pour­tant c’est lui qui obtient le moins d’é­lus. Il est donc tout à fait erro­né d’a­van­cer que « les Français ont vou­lu faire bar­rage à l’ex­trême droite », « ils n’ont pas vou­lu de Bardella comme Premier ministre », etc.

Tous ces commentaires sont des balivernes

La véri­té est que le RN, sur les deux tours, arrive net­te­ment en tête. Malgré un déchaî­ne­ment média­ti­co-poli­tique agres­sif pour « faire bar­rage à l’ex­trême droite », le RN pour­suit len­te­ment mais sûre­ment sa mon­tée en puis­sance élec­to­rale. Le pla­fond de verre se brise. Ce sont les com­bines poli­ti­ciennes qui font doré­na­vant le travail :

Autre pro­blème grave : les Français se retrouvent avec une « repré­sen­ta­tion » natio­nale cha­ri­va­rique qui sera tout à fait inca­pable de prendre et d’as­su­mer les déci­sions dif­fi­ciles qui s’im­posent puisque rien ne réunit l’a­gré­gat hété­ro­clite du Nouveau Front Populaire, si ce n’est le sem­pi­ter­nel « bar­rage à l’ex­trême droite ». Ce qui est bien loin de consti­tuer un programme.

Le seul gagnant de ces élections, c’est… Macron !

Pour le moment…

Celui-ci se com­plaît dans les situa­tions troubles et ambigües. Il a fait tout ce qu’il vou­lait lors de la der­nière légis­la­ture avec une majo­ri­té rela­tive et 23 fois 49–3. Il a même fait modi­fier la consti­tu­tion sans encombre pour ins­ti­tu­tion­na­li­ser le droit à l’avortement.

Ce sera un peu plus com­pli­qué cette fois-ci car il ne pour­ra plus s’ap­puyer sur un socle acquis puis­qu’il ne dis­pose que d’une mino­ri­té de 150 élus, bien loin de la majo­ri­té de 289 voix. Que nous concocte-t-il puis­qu’il ne veut pas gou­ver­ner avec La France Insoumise, ni avec le Rassemblement National ? Probablement un gou­ver­ne­ment à la petite semaine avec ses 150 dépu­tés aux­quels vien­dront se joindre de-ci de-là, cahin caha, quelques élus Les Républicains, macro-compatibles.

Macron n’a jamais pla­cé l’in­té­rêt de la France dans ses pré­oc­cu­pa­tions, mais bien plu­tôt l’exer­cice du Pouvoir pour le Pouvoir au pro­fit de ses com­man­dia­tires ban­quiers mon­dia­listes. Cet exer­cice est à pré­sent d’une extrême fra­gi­li­té, au moment où la France doit affron­ter des défis mon­diaux majeurs : endet­te­ment abys­sal, immi­gra­tion de masse, guerre en Ukraine, émer­gence des BRICS, notamment.