Roland Dumas, c’était une autre pointure

Le temps fait son œuvre, et peu à peu s’es­tompe l’ère Mitterrand.

Roland Dumas, l’un de ses plus fidèles et plus proches col­la­bo­ra­teurs, a quit­té ce monde à l’âge de 101 ans. C’était une autre poin­ture(1) que son suc­ces­seur actuel au « Gay d’Orsay ».

Roland Dumas n’é­tait pas l’al­gua­zil des Américains comme l’est à pré­sent son suc­ces­seur dont on ne connait même plus le nom tel­le­ment il est acca­pa­ré par la pro­mo­tion de l’i­déo­lo­gie LGBTQIA+ en Afrique.