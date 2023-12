Christine est pardonnée

[source]

Transcription :

Je vou­drais essayer de ne pas prendre par­ti non plus. Vous savez aujourd’­hui, c’est dif­fi­cile.

J’ai tou­jours enten­du dire quand j’é­tais… dans le milieu, que la France était la ban­lieue d’Israël. Donc ça me fait peur. Ça va ? OK.

Vous avez vu que tout le monde arabe se sou­lève contre Israël. OK. C’est pas bon pour nous. Et l’Amérique pour­ra rien faire. OK. Donc…

J’aime pas par­ler de guerre.

Vous savez, je me suis beau­coup impli­quée en 2014 dans le Donbass. Je pou­vais pas don­ner d’argent. Mais j’ai fait des illus­tra­tions qu’on avait emme­nées à Genève. [ … ] Je voyais, je voyais ce Donbass se faire mas­sa­crer. Les enfants dans les cours d’é­coles, et tout, et per­sonne bou­geait. En Europe, en France, rien ! J’avais un ami dépu­té, j’ai dit « Mais vas‑y, avec un groupe allez là-bas, c’est pas pos­sible ! ». Et on prie. On était toute une bande à tra­vailler pour le Donbass, à essayer d’ai­der comme on pou­vait, sou­te­nir. Et on disait : « Qu’est-ce que Poutine attend ? » Et après on a com­pris. Il a atten­du 2022 parce qu’il savait qu’il aurait des sanc­tions. Il savait qu’il fal­lait qu’il s’or­ga­nise. Il savait que l’ar­me­ment, il fal­lait y aller. Il savait que c’é­tait une guerre OTAN-Russie. Voilà. C’était une guerre proxy, l’Ukraine. Ils en ont rien à foutre de l’Ukraine. Rien ! Mais par contre il y a des morts. Alors qu’est-ce que vous voulez ?

Parlons pas de la Palestine : J’en par­lais à ma voi­sine. La Palestine, moi ça fait des années que j’en­tends, et puis vous aus­si. La Palestine avait un grand pays et, petit à petit, elle se retrou­vait dans une bande de 45 km sur 10, avec des grilles : une pri­son à ciel ouvert. Écoutez, vous trou­vez ça nor­mal ? Franchement, on trouve ça nor­mal ? Moi je com­prends qu’il faut se battre ; alors je veux pas par­ler du Hamas, je veux pas me mêler de ça et puis je ne suis pas équi­pée, je suis pas géo­po­li­ti­cienne. Mais tout ce que je vou­drais, c’est que la Palestine retrouve ses terres. Voilà.

Et la Bête, vous savez, on le dit depuis long­temps. Vous savez quand vous atta­quez une bête féroce, elle se laisse pas tuer comme ça. [ … ] Je pense que nous devons tous être très cos­tauds et solides. Ce sont les der­niers grands coups. Mais ça va être très dur. Mais la bête est en train de mou­rir.

La Bête de l’Événement dont par­lait Macron, ce sont les sata­nistes. Je vais le dire : sio­nistes, sata­nistes. C’est pas les musul­mans, c’est pas les vrais juifs, sémites. C’est une autre caté­go­rie de juifs. Et ceux-là, ils ont fou­tu le monde à l’en­vers. Il faut arrê­ter tout ça. Il faut arrê­ter. Il faut que ça s’ar­rête. Je pense qu’on est bien par­ti. Mais il faut être patients et il faut être solides parce-que nous, en Europe et par­ti­cu­liè­re­ment en France, on va en baver. Ça, c’est sûr. Ça va pas être facile, mais on sait qu’au bout, il y a la lumière. Donc il faut tenir bon. C’est la fin, c’est la fin d’une période. Et moi vrai­ment, ah je touche du bois, je veux vrai­ment voir la fin parce-que moi, ça fait 30 ans que je me bats sur tous les fronts et que j’en ai le cœur ser­ré, que j’ai envie de voir quelque chose de lumière. Juste un peu. Et on est en guerre ici, guerre ailleurs. C’est le bazar par­tout. L’Europe s’é­croule. La France aus­si s’é­croule. C’est dif­fi­cile, c’est le prix à payer. Là il fau­dra [ … ]. Et puis sur les cendres, on recons­truit, non ?