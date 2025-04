Il ne fallait pas déclarer la guerre à la Russie

Il est main­te­nant archi-prou­vé que la guerre en Ukraine a été fomen­tée par l’Occident élar­gi (Europe de Bruxelles, Royaume Uni, États-Unis) dans le but de déclen­cher une guerre d’en­ver­gure contre la Russie. À tort celui-ci s’i­ma­gi­nait que la Russie s’ef­fon­dre­rait bien vite. D’abord grâce aux avan­cées tech­no­lo­giques de l’OTAN, et ensuite grâce aux sanc­tions économiques.

Ce scé­na­rio concoc­té par les offi­cines amé­ri­caines et bien vite relayé par Bruxelles, ne se déroule pas comme nos va-t-en-guerre nous l’a­vaient annon­cé. Nous dénon­çons avec constance ce men­songe sui­ci­daire dans nos colonnes.

La Russie prend le dessus tant au plan militaire qu’économique

L’Occident élar­gi l’a — enfin — com­pris et sou­haite sor­tir de ce pétrin dans lequel il nous a plongés.

Les États-Unis, grand maître d’œuvre de cette opé­ra­tion foi­reuse, annoncent qu’ils sou­haitent — à pré­sent — se désen­ga­ger et qu’il revient à l’Europe de trou­ver la voie de la paix.

C’est trop facile !

L’Occident a déclen­ché cette guerre quand il l’a vou­lu, et s’i­ma­gine qu’il obtien­dra un ces­ser-le-feu quand il le vou­dra. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Plus pré­ci­sé­ment : cela NE se passe PLUS comme ça dans le monde d’au­jourd’­hui. Il est un peu facile pour Trump de se défaus­ser en arguant que cette guerre a été vou­lue par son pré­dé­ces­seur sénile à la Maison Blanche. Il lui revient s’as­su­mer la res­pon­sa­bi­li­té de son pays, quand bien même ce n’est pas facile.

À pré­sent l’Occident veut mettre fin à cette guerre qu’il sait per­due. En consé­quence le dis­cours a chan­gé : « C’est Poutine que ne veut pas de ces­ser-le-feu ». Macron l’in­sulte en le trai­tant de… « men­teur »(1), ce qui doit bien faire rigo­ler le maître du Kremlin.

Trump, auto­pro­cla­mé maître es négo­cia­tions, emploie volon­tiers l’i­mage du jeu de cartes, notam­ment lors de son entre­tien à la Maison Blanche le 28 février 2025 : « Vous n’avez pas les cartes en main, là. Avec nous, vous com­men­cez à les avoir. », et plus tard : « Vous n’avez pas les cartes en main. Vous êtes enli­sés. Vos citoyens meurent ». Les conci­lia­bules entre diri­geants occi­den­taux à Rome à l’oc­ca­sion des funé­railles du pape François (notre illus­tra­tion à la une(2)) sont pathé­tiques.

C’est la Russie qui tient à présent les cartes…

… et qu’il les redistribue.

Il ne fal­lait pas titiller l’ours.