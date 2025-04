Oui ! Des soldats français meurent en Ukraine

Votre époux était offi­cier dans l’armée fran­çaise. Quand a t’il été envoyé en Ukraine ?

Comprenez que je ne peux vous don­ner aucune infor­ma­tion pré­cise puisque les auto­ri­tés mili­taires m’ont fait signer une clause de confi­den­tia­li­té en échange d’un « dédom­ma­ge­ment » sub­stan­tiel. Si je n’avais pas accep­té, je n’aurais eu droit à rien sinon à ce que la loi pré­voit dans ce cas et cela ne m’aurait pas per­mis de m’en sor­tir. J’ai des enfants et c’était dif­fi­cile pour moi de les assu­mer toute seule finan­ciè­re­ment. Du fait de la car­rière de mon mari, j’ai mis la mienne de côté et mon diplôme d’architecte a fini au fond d’un tiroir. Nous avons beau­coup voya­gé. Il rece­vait régu­liè­re­ment des affec­ta­tions pour plu­sieurs années à l’étranger et tous les trois ou cinq ans nous démé­na­gions. Je n’ai donc eu que des emplois pré­caires en fonc­tion des dif­fé­rents pays. Je tai­rai donc les dates, les lieux, les cir­cons­tances. Disons donc que mon époux a été envoyé en Ukraine en 2023.

Comment avez-vous été infor­mée que sa des­ti­na­tion était l’Ukraine ?

Sous le sceau du secret par mon mari lui-même qui refu­sait de me lais­ser dans l’expectative avec toute l’inquiétude que ça aurait géné­ré pour moi et les enfants. Je ne savais pas à quel endroit exac­te­ment mais je savais que c’était en Ukraine.

Avez-vous eu des contacts régu­liers avec lui ?

Oui, par vidéo à tra­vers une mes­sa­ge­rie élec­tro­nique. Il disait que tout allait bien, qu’il était à l’arrière et qu’il ne fal­lait pas s’inquiéter. À l’entendre ce n’était que pour quelques semaines, quelques mois tout au plus.

Et donc, vous avez ensuite appris que….

Un matin un offi­cier et une femme du rang que je connais­sais ont son­né à ma porte. À leur visage j’ai tout de suite com­pris. En quelques secondes toute ma vie et celle de mes enfants venaient de tour­ner au cau­che­mar. J’ai eu l’impression que les enfers s’ouvraient sous mes pieds. Je refu­sais d’y croire. Quand on épouse un offi­cier de « ter­rain », qui pré­fère s’investir avec ses hommes plu­tôt que de faire de la lèche dans les bureaux, on sait que ça peut arri­ver. Qu’il peut être bles­sé. Mais entre le sup­po­ser et le vivre… Ils m’ont dit qu’ils ne connais­saient pas eux-mêmes les cir­cons­tances exactes, que j’aurais plus d’informations « rapi­de­ment » et m’ont deman­dé de me mettre en contact « d’urgence » avec un offi­cier supé­rieur de la base où mon mari était affecté.

Vous l’avez fait ?

Bien sûr. J’ai été reçue par un offi­cier supé­rieur que j’avais déjà ren­con­tré lors de dif­fé­rentes céré­mo­nies. Il m’a dit que mon mari était mort en Ukraine mais que tout était cou­vert par le secret-défense du fait de cir­cons­tances « déli­cates ». Il m’a dit que je ne devais en par­ler à per­sonne, mais dire que son décès était sur­ve­nu lors d’un entrai­ne­ment en France. J’étais cho­quée, mais il m’a dit qu’en récom­pense de ma com­pré­hen­sion (donc de mon silence j’ai bien com­pris), j’aurais droit à des com­pen­sa­tions pour mes enfants, en plus des indem­ni­tés légales.

Quelle a été votre réaction ?

J’étais effon­drée, écœu­rée. Pour eux le seul inté­rêt était que je me taise. La mémoire de mon mari, son cou­rage sur le champ des opé­ra­tions, tout ce dont il était si fier… tout ça n’existait plus. J’étais en colère. Mais je savais que je ne pour­rais pas éle­ver mes [x] enfants seule. À mon âge, retrou­ver un emploi dans une pro­fes­sion que je n’ai jamais exer­cée allait être très com­pli­qué. J’ai donc deman­dé « quelles indem­ni­tés » ? J’ai vu immé­dia­te­ment le sou­la­ge­ment dans son regard de voir que j’acceptais taci­te­ment de me taire.

Et donc que vous a‑t-il répondu ?

Il y a une indem­ni­té de décès équi­va­lente à un an de solde de mon mari durant 3 ans. Les 3 pre­miers mois j’allais rece­voir la solde com­plète, puis chaque mois durant 3 ans, la moi­tié de la solde. À ceci s’ajoutait la prise en charge des études de mes [x] enfants, il m’a dit que les condi­tions étaient à voir au cas par cas en fonc­tion des études sui­vies et m’a don­né un contact avec le ser­vice com­pé­tent. Et la prise en charge des funé­railles. Avec en plus m’a‑t-il expli­qué un « bonus » si je res­pec­tais les condi­tions de taire le fait que mon mari était décé­dé en Ukraine. Un silence néces­saire à l’entendre « pour le bien de tous ». Il avait un accord de confi­den­tia­li­té déjà prêt et, si je vio­lais cette condi­tion, tous les ver­se­ments ces­se­raient immé­dia­te­ment et je serais pour­sui­vie pour divul­ga­tion de secret mili­taire en plus du risque de devoir rem­bour­ser tout ou par­tie de ce que j’aurais tou­ché « en plus ».

Du chan­tage donc ?

Oui, je savais bien qu’il était inter­dit de par­ler de ça mais là, annon­cé ain­si, c’était du chan­tage. Il savait que je n’étais pas en situa­tion de refu­ser. J’ai donc répri­mé mon envie de lui dire ver­te­ment ce que je pen­sais et j’ai signé.

Que s’est-il pas­sé ensuite ?

J’ai reçu dans les jours qui ont sui­vi le début de l’indemnisation, une somme très impor­tante, ain­si que des infor­ma­tions sur le rapa­trie­ment du corps de mon mari.

Aujourd’hui les auto­ri­tés mili­taires tiennent leur promesse ?

Oui, c’est très régu­lier. Sur le plan finan­cier je n’ai rien à dire mais pour le reste… Ils ont en fait ache­té mon silence pour quelques cen­taines de mil­liers d’euros en sachant que je n’avais pas d’autre choix.

Êtes-vous la seule dans ce cas ?

Je peux vous dire que je sup­pose que non, mais je ne peux pas vous répondre plus pré­ci­sé­ment, c’est dans l’accord de confi­den­tia­li­té. Je ne suis pas sen­sée évo­quer le sort des com­pa­gnons d’arme de mon mari.

À titre per­son­nel que pen­sez-vous de la situa­tion avec l’Ukraine ?