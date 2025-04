Sexologie, enfance en danger avec Marion Sigaut

Conférence

Comment la si pudi­bonde Amérique des années cin­quante a‑t-elle pu deve­nir le pays du chan­ge­ment de sexe à l’école, des défi­lés homo­sexuels, et du mois de la mas­tur­ba­tion ?

Comment la révo­lu­tion sexuelle a‑t-elle pu à ce point ren­ver­ser les valeurs et s’immiscer dans les moindres recoins d’une socié­té qui débou­lonne ses héros et sexua­lise ses enfants ?

Une enquête menée par Marion Sigaut au cœur de la nébu­leuse « Alfred Kinsey » et du com­bat pour la véri­té de Judith Reiseman dont Marion reporte les aven­tures rocam­bo­lesques dans son der­nier ouvrage « Sexologie et men­songes » qu’elle dédi­ca­ce­ra lors de cet événement.