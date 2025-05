La loi ? Pas pour moi !

• En tant que ministre, Astrid Panosyan-Bouvet per­çoit un salaire men­suel brut d’environ 10 490 €. Ce mon­tant cor­res­pond à la rému­né­ra­tion stan­dard des ministres en France. En plus de ce salaire, elle béné­fi­cie d’avantages tels qu’un véhi­cule avec chauf­feur, un loge­ment de fonc­tion, des frais de repré­sen­ta­tion (pla­fon­nés à 150 000 € par an) et des billets de train gra­tuits.

Avant son entrée au gou­ver­ne­ment, Astrid Panosyan-Bouvet a occu­pé des postes de direc­tion dans de grands groupes comme Unibail-Rodamco-Westfield et Groupama. Selon des publi­ca­tions sur X, elle aurait décla­ré des reve­nus totaux de 6,1 mil­lions d’euros entre 2017 et 2021, soit envi­ron 101 670 € par mois en moyenne durant cette période.

Notez que sa décla­ra­tion de patri­moine auprès de la Haute Autorité pour la trans­pa­rence de la vie publique (HATVP) — obli­ga­toire — est tou­jours attendue.

• De son côté Yaël Braun-Pivet s’est bien sou­mise — en par­tie — à cette décla­ra­tion, lais­sant appa­raître un patri­moine supé­rieur à 2 mil­lions d’eu­ros. Son salaire est l’un des plus éle­vés de la fonc­tion publique, auquel s’joute des pri­vi­lèges d’un autre âge. Mentionnons éga­le­ment que son mari, cadre supé­rieur chez L’Oréal, se pré­pare une retraite très confortable.