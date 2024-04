Tout le monde doit faire des efforts, sauf… nous !

Yaël Braun-Pivet, pré­si­dente de l’Assemblée natio­nale, relais majeur du gou­ver­ne­ment qui gou­verne sans majo­ri­té, pré­co­nise sur BFM TV et RMC, une « hausse des impôts… excep­tion­nelle », même limi­tée dans le temps. « Il est légi­time de se poser la ques­tion de la répar­ti­tion de l’effort à effec­tuer et il ne faut pas de tabou » [source].

Notre bate­leuse remet cela dans la presse régio­nale subventionnée :

Tout le monde ? Vraiment ?

Il y a tout juste deux mois, les dépu­tés déci­daient d’aug­men­ter de 300 euros l’a­vance sur leurs frais de man­dat, « pour faire face à l’in­fla­tion » ! selon les propres termes du bureau de l’Assemblée natio­nale. Cette aug­men­ta­tion inique a été prise avec le sou­tien de qua­si­ment tous les groupes poli­tiques pré­sents au moment du vote, seule La France Insoumise s’est abs­te­nue(1).

Rappelons aus­si que les dépu­tés figurent tou­jours au som­met de l’échelle des reve­nus, fai­sant par­tie des 3 % de Français les mieux payés [source]. Pour faire quoi, au fait ? Pour nous assé­ner que « tout le monde doit faire des efforts ».

Tout le monde sauf… nous !

La pré­si­dente de l’Assemblée natio­nale ose tout(2) et ajoute : « Il est légi­time de se poser la ques­tion de la répar­ti­tion de l’effort à effec­tuer et il ne faut pas de tabou. » Elle demande à tous les Français de faire des efforts, et En Même Temps, elle se met à l’a­bri. Quel tou­pet quand même.