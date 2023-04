Abus de faiblesse

La Journée de visi­bi­li­té trans­genre célèbre la joie, la force et le cou­rage abso­lu de cer­taines des per­sonnes les plus cou­ra­geuses que je connaisse – des per­sonnes qui ont trop sou­vent dû mettre leur tra­vail, leurs rela­tions et leur vie en jeu, juste pour être elles-mêmes. Aujourd’hui, nous mon­trons à des mil­lions d’Américains trans­genres et non binaires que nous les voyons, qu’ils sont des nôtres et qu’ils doivent être trai­tés avec digni­té et res­pect. Leur cou­rage a don­né de la force à d’in­nom­brables per­sonnes, mais nul ne devrait avoir à être cou­ra­geux juste pour être soi-même. Chaque Américain mérite cette liberté.

Les Américains trans­genres façonnent l’âme de notre nation – ser­vant fiè­re­ment dans l’ar­mée, gué­ris­sant des mala­dies mor­telles, occu­pant des postes élec­tifs, diri­geant des entre­prises pros­pères, lut­tant pour la jus­tice, éle­vant des familles et bien plus encore. En tant qu’en­fants, ils méritent ce que chaque enfant mérite : la chance d’ap­prendre dans des écoles sûres et soli­daires, de déve­lop­per des ami­tiés signi­fi­ca­tives et de vivre ouver­te­ment et hon­nê­te­ment. En tant qu’a­dultes, ils méritent les mêmes droits dont béné­fi­cient tous les Américains, y com­pris l’é­ga­li­té d’ac­cès aux soins de san­té, au loge­ment et à l’emploi et la chance de vieillir avec grâce en tant que per­sonnes âgées. Mais aujourd’­hui, trop d’Américains trans­genres sont encore pri­vés de ces droits et liber­tés. Une vague de lois éta­tiques dis­cri­mi­na­toires cible les jeunes trans­genres, ter­ri­fie les familles et blesse des enfants qui ne blessent per­sonne. Une épi­dé­mie de vio­lence contre les femmes et les filles trans­genres, en par­ti­cu­lier les femmes et les filles de cou­leur, a pris des vies bien trop tôt. La fusillade du Club Q de l’an­née der­nière dans le Colorado a été un autre exemple dou­lou­reux de ce type de vio­lence – une tache sur la conscience de notre nation.

Mon admi­nis­tra­tion s’est bat­tue pour mettre fin à ces injus­tices dès le pre­mier jour, en veillant à ce que les per­sonnes trans­genres et l’en­semble de la com­mu­nau­té LGBTQI+ puissent vivre ouver­te­ment et en toute sécu­ri­té. Lors de mon pre­mier jour en tant que Président, j’ai publié un décret ordon­nant au gou­ver­ne­ment fédé­ral d’é­ra­di­quer la dis­cri­mi­na­tion à l’en­contre des per­sonnes LGBTQI+ et de leurs familles. Nous avons nom­mé un nombre record de diri­geants ouver­te­ment LGBTQI+, et j’é­tais fier d’an­nu­ler l’in­ter­dic­tion faite aux per­sonnes ouver­te­ment trans­genres de ser­vir dans l’ar­mée. Nous nous effor­çons éga­le­ment de rendre les espaces publics et les voyages plus acces­sibles, notam­ment avec des mar­queurs de genre plus inclu­sifs sur les pas­se­ports amé­ri­cains. Nous amé­lio­rons l’ac­cès aux ser­vices publics et aux droits comme la sécu­ri­té sociale. Nous répri­mons la dis­cri­mi­na­tion dans le loge­ment et l’é­du­ca­tion. Et en décembre der­nier, j’ai signé la loi sur le res­pect du mariage, garan­tis­sant que chaque Américain peut épou­ser la per­sonne qu’il aime et que ce mariage soit accep­té, point final.

Pendant ce temps, nous nous effor­çons éga­le­ment d’at­té­nuer la pres­sion énorme que la dis­cri­mi­na­tion, l’in­ti­mi­da­tion et le har­cè­le­ment peuvent impo­ser aux enfants trans­genres – dont plus de la moi­tié ont sérieu­se­ment envi­sa­gé le sui­cide l’an­née der­nière. Le minis­tère de l’Éducation, par exemple, aide à garan­tir que les élèves trans­genres ont des chances égales d’ap­prendre et de s’é­pa­nouir à l’é­cole, et le minis­tère de la Justice s’op­pose aux lois extrêmes qui cherchent à inter­dire les soins de san­té fon­dés sur des preuves.

Il reste encore beau­coup à faire. Je conti­nue d’ap­pe­ler le Congrès à adop­ter enfin la loi sur l’é­ga­li­té et à étendre les pro­tec­tions des droits civils atten­dues depuis long­temps à tous les Américains LGBTQI+ afin qu’ils puissent vivre en toute sécu­ri­té et digni­té. Ensemble, nous devons éga­le­ment conti­nuer à défier les cen­taines de lois éta­tiques hai­neuses qui ont été intro­duites à tra­vers le pays, en veillant à ce que chaque enfant sache qu’il est fait à l’i­mage de Dieu, qu’il est aimé et que nous le défendons. .

L’Amérique est fon­dée sur l’i­dée que toutes les per­sonnes sont créées égales et méritent d’être trai­tées de la même manière tout au long de leur vie. Nous n’a­vons jamais été à la hau­teur de cela, mais nous ne nous en sommes jamais éloi­gnés non plus. Aujourd’hui, alors que nous célé­brons les per­sonnes trans­genres, nous célé­brons éga­le­ment le droit fon­da­men­tal de chaque Américain à être lui-même, ce qui nous rap­proche de la réa­li­sa­tion de la pleine pro­messe de l’Amérique.

MAINTENANT, PAR CONSÉQUENT, MOI, JOSEPH R. BIDEN JR., Président des États-Unis d’Amérique, en ver­tu de l’au­to­ri­té qui m’est confé­rée par la Constitution et les lois des États-Unis, pro­clame par la pré­sente le 31 mars 2023 comme Journée de visi­bi­li­té trans­genre. J’appelle tous les Américains à se joindre à nous pour éle­ver la vie et la voix des per­sonnes trans­genres dans toute notre nation et à tra­vailler à l’é­li­mi­na­tion de la vio­lence et de la dis­cri­mi­na­tion contre toutes les per­sonnes trans­genres, non conformes au genre et non binaires.

EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce tren­tième jour de mars de l’an­née de grâce deux mille vingt-trois et de l’in­dé­pen­dance des États-Unis d’Amérique le deux cent quarante-septième.

JOSEPH R. BIDEN JR