Dimanche 26 mars 2023

Je pra­tique depuis des années la ran­don­née ne mon­tagne, fidèle à ces consignes du grand Giono, ou aux conseils de Méditations du haut des cimes de Julius Evola…

Étant sou­vent clas­sé par l’é­lite dans la caté­go­rie des mau­vais pen­seurs, je ne peux bien sûr que m’ef­for­cer de conti­nuer dans cette voie sal­va­trice, qui au-delà de la pen­sée, per­met éga­le­ment de ras­sa­sier sa vue avec des pay­sages tou­jours variés et infi­nis. En mon­tagne, c’en est fini de ces visions urbaines, béton­ni­sées, bruyantes, mal­odo­rantes. Ici règnent le calme, la ver­dure, les fleurs et les sen­teurs her­beuses des pâtu­rages à trou­peaux. Là le cer­veau se vide des pro­blèmes d’en bas, l’al­ti­tude écrase les visions dou­lou­reuses de la vie cita­dine.

Mais voi­là qu’une nou­veau­té aber­rante va venir trou­bler ces médi­ta­tions para­di­siaques, un élé­ment jamais vu dans ce milieu qui se mérite : Adidas a noué un par­te­na­riat avec Muslim Hikers, une asso­cia­tion de ran­don­neurs musul­mans pour com­mer­cia­li­ser un tapis de prière d’extérieur. Conçus pour être uti­li­sés dans des condi­tions exté­rieures dif­fi­ciles et imper­méables, ces tapis peuvent être les­tés par des pierres insé­rées dans les espaces pré­vus à cet effet. Plutôt banal.

L’originalité du par­te­na­riat entre Adidas et Muslim Hikers réside moins dans le tapis de prière que dans le sou­tien affi­ché aux musul­mans et à leur « inclu­si­vi­té dans les acti­vi­tés de plein air ». Autrement dit, nous sommes ame­nés dans les années à venir à voir de plus en plus de musul­mans age­nouillés sur le tapis, au pied d’une paroi rocheuse ou d’un gla­cier, réci­ter les sou­rates du Coran à une nature qui lui est tota­le­ment étran­gère…

Il ne manque pas de place dans les déserts afri­cains, pour­quoi n’y ran­donnent-ils pas ?

Lundi 27 mars 2023

Scènes de gué­rilla, une fois de plus à Sainte Soline, où les mani­fes­tant « éco­lo­gistes » anti-bas­sines ont défié pen­dant des heures les forces de police venues en nombre. Ce que le sub­til Mélenchon appe­lait une pro­me­nade sur l’herbe a fini en une bataille ran­gée des plus vio­lentes, ce à quoi il fal­lait s’at­tendre.

Plusieurs véhi­cules de gen­dar­me­rie incen­diés (qui va payer ?), de nom­breux bles­sés de part et d’autre (dont deux dans un coma grave), des élus LFI et EELV ceints de leur écharpe tri­co­lore, c’é­tait un spec­tacle sur­na­tu­rel dans ce décor qui méri­tait plus du buco­lisme que des gaz lacrymogènes.

Mardi 28 mars 2023

« Le wokisme est fon­da­men­ta­le­ment d’essence tota­li­taire, ce qui ne peut que sus­ci­ter la résis­tance des répu­bli­cains et des démo­crates atta­chés aux prin­cipes de la République et au res­pect de la véri­té scien­ti­fique. » Cette évi­dence, c’est Roger Chudeau, le dépu­té RN du Loir-et-Cher, qui la clame haut et fort. Il vient d’en­voyer une lettre aux dépu­tés, aux anciens dépu­tés, aux séna­teurs élus, aux anciens séna­teurs et aux dépu­tés euro­péens, pour les infor­mer de la créa­tion d’une asso­cia­tion par­le­men­taire trans­par­ti­sane des­ti­née à lut­ter contre ce fléau : « Mesdames et mes­sieurs les par­le­men­taires, chers col­lègues, je prends la liber­té de vous adres­ser ce cour­rier pour vous aler­ter au sujet de l’emprise crois­sante qu’exerce sur notre socié­té et ses ins­ti­tu­tions une nou­velle entre­prise idéo­lo­gique : le wokisme. »

Dans son mani­feste, la future asso­cia­tion alarme clai­re­ment sur le dan­ger qui menace la socié­té fran­çaise après avoir rava­gé la socié­té amé­ri­caine et bien d’autres.

La future Association Francophone des Parlementaires contre le Wokisme s’op­po­se­ra par la loi aux réunions raci­sées ou gen­rées et veille­ra à inter­dire le trans­genre dans le sport. Elle veille­ra éga­le­ment à faire sup­pri­mer les sub­ven­tions publiques à toutes les actions cultu­relles prô­nant d’une manière ou d’une autre l’i­déo­lo­gie « woke ». De même les médias sous toutes leurs formes (TV, jour­naux, inter­net), seront sous sur­veillance avec la créa­tion d’un « lexique cri­tique du wokisme qui sera dif­fu­sé lar­ge­ment » et l’as­so­cia­tion « inter­vien­dra dans tous les médias et les réseaux sociaux au niveau natio­nal et euro­péen pour dénon­cer inlas­sa­ble­ment le wokisme sous toutes ses formes ».

Joli pro­gramme sur le papier, mais qu’en advien­dra t‑il quand on sait que TOUTE pro­po­si­tion ame­née par le RN est sys­té­ma­ti­que­ment repous­sée ? Trouveront-ils assez de par­le­men­taires cou­ra­geux hors de leurs murs pour les rejoindre dans cet acte de salu­bri­té publique ? Réponse le 12 avril.…

Précision : les élus LFI, EELV n’ont pas été des­ti­na­taires de la lettre. Parce que pour eux, il n’y a plus rien à faire ?

Mercredi 29 mars 2023

Enfin du Darmanin qui sort de l’ordinaire :

Que s’est-il pas­sé à gauche pour qu’on confonde cas­seurs et poli­ciers ?

Que s’est-il pas­sé à gauche pour qu’on n’ait pas un mot pour ces poli­ciers et gen­darmes qui sont bles­sés ?

Que s’est-il pas­sé à gauche pour qu’on ne res­pecte plus l’u­ni­forme de la République ? (…)

Que s’est-il pas­sé à gauche pour qu’on haïsse les poli­ciers ?

Que s’est-il pas­sé à gauche pour qu’on oublie Clemenceau, Mitterrand, Chevènement, Joxe, Cazeneuve, Valls ?



Des paroles issues d’une envo­lée lyrique que Gérald Darmanin ne nous a jamais don­né l’ha­bi­tude d’en­tendre… même si on peut pen­ser que la gauche, même res­pec­table, ne mon­trait pas for­cé­ment un grand amour de l’ordre…

Jeudi 30 mars 2023

Retour sur les éco­los sou­cieux de pro­té­ger de la nature…

Une lec­trice m’a fait par­ve­nir les infor­ma­tions sui­vantes avec les illus­tra­tions…

En 2014, on s’en sou­vient, un pro­jet de bar­rage à Sivens, dans le dépar­te­ment du Tarn, des­ti­né à favo­ri­ser l’ir­ri­ga­tion pour l’a­gri­cul­ture, avait fait l’ob­jet d’une vio­lente oppo­si­tion des éco­lo­gistes. Pour obte­nir gain de cause contre ce bar­rage, les éco­lo­gistes avaient occu­pé les lieux en impro­vi­sant des construc­tions sau­vages. Les com­bats contre les forces de l’ordre avaient été rudes, et avaient abou­ti à la mort, très média­ti­sée, de Rémi Fraisse.

Six ans après, voi­ci où en estt la situa­tion. On voit sur les pho­tos l’é­tat des lieux, tels que les ont lais­sés les pro­tec­teurs de la nature. Rien n’a été net­toyé après leur pas­sage. Doit-on leur deman­der des comptes ? Qui ?