Estrosi n’a pas fait Science Po, mais il a tout compris

1- Lancer des promesses électorales

C’est bien connu : « Les pro­messes élec­to­rales n’en­gagent que ceux qui les écoutent » (attri­bué à Charles Pasqua).

Un bon poli­ti­cien doit être capable de pro­mettre n’im­porte quoi sans aucune inten­tion de tenir parole. Ce n’est pas facile. Pour beau­coup de Français, la parole don­née engage : L’amour est plus pré­cieux que la vie ; l’hon­neur plus que l’argent ; mais plus pré­cieux que tous deux, la parole don­née (attri­bué à Edmund Spenser).

Le poli­ti­cien est capable, lui, de men­tir les yeux dans les yeux. Rappelons nous de François Mitterrand(1) face à Jacques Chirac qui n’é­tait pas un novice en poli­tique.

La métro­pole Nice – Côte d’Azur a fait dis­tri­buer ces der­niers jours dans les boites aux lettres un petit fas­ci­cule de 8 pages annon­çant que « pour les orien­ta­tions bud­gé­taires 2024, les voyants sont au vert » :