France d’abord !

La nou­velle Amérique de Donald Trump base sa doc­trine sur deux slo­gans : America first et Make America great again.

Le pre­mier signi­fie : L’Amérique d’abord et le second : Rendons sa gran­deur à l’Amérique !

Donald Trump a ras­sem­blé ces deux slo­gans en une atti­tude clai­re­ment expri­mée : l’Amérique doit retrou­ver sa puis­sance, fon­dée sur son génie entre­pre­neu­rial cou­plé à sa foi chré­tienne : Bible and busi­ness, deux pivots essen­tiels de la vie amé­ri­caine qui la rat­tachent à ses ori­gines fon­da­trices : les pilgrims.

La nou­velle Russie qui est née après l’effondrement du com­mu­nisme n’a pas de slo­gan mais sa conduite se base sur ce qui l’a déter­mi­née : sa spi­ri­tua­li­té, son âme, ce qui a été appe­lée : l’âme russe, un concept défi­ni par deux de ses plus grands génies lit­té­raires, Pouchkine et Dostoïevsky(1) ; de manière plus pro­saïque, à notre époque contem­po­raine, la nou­velle âme russe consiste, pour le plus grand pays du monde englo­bant onze fuseaux horaires, à pui­ser dans ce qu’il y a de meilleur dans ses dif­fé­rentes com­po­santes et ce qu’il y a de meilleur dans son histoire.

La nou­velle Chine s’ap­puie éga­le­ment sur le patrio­tisme éco­no­mique pour sou­te­nir son déve­lop­pe­ment. Le gou­ver­ne­ment chi­nois pro­meut acti­ve­ment l’a­chat de pro­duits et ser­vices natio­naux à tra­vers des cam­pagnes comme « Made in China » et des poli­tiques favo­ri­sant les entre­prises locales, notam­ment dans les sec­teurs stra­té­giques comme la tech­no­lo­gie (ex. Huawei, BYD). Ce patrio­tisme éco­no­mique est éga­le­ment visible dans les appels à sou­te­nir les marques chi­noises face aux concur­rents étran­gers, sou­vent relayés par les médias d’État et ampli­fiés sur des pla­te­formes comme Weibo. Des boy­cotts de marques étran­gères (comme Nike ou H&M) ont été encou­ra­gés tan­dis que l’o­li­gar­chie mon­dia­liste veut inter­dire tout boycott.

Chine d’a­bord s’ins­crit dans une stra­té­gie plus large pour atteindre la domi­na­tion dans des indus­tries clés (semi-conduc­teurs, IA).

Il n’y a pas de nou­velle France ; face à ces trois géants, elle aurait pu se réveiller dans le cadre d’une nou­velle Europe des peuples ; mais le des­tin de la France et celui de l’Europe ont été détour­nés, comme nous l’avons maintes fois expli­qué, par le rapt amé­ri­cain d’après-guerre qui les ont contraintes à se sou­mettre aux dik­tats poli­tiques et cultu­rels amé­ri­cains, eux-mêmes déva­lués dans le sata­no-mon­dia­lisme woke, avant que Trump n’y mette le holà.

« L’Europe se fera au bord du tom­beau » : on a faus­se­ment attri­bué cette cita­tion vision­naire à Nietzsche ; elle n’en reste pas moins valide. En atten­dant, les véri­tables Européens de cœur, quel que soit leur pays d’origine, ne sou­haitent qu’une chose : voir la dis­pa­ri­tion de cette fausse Europe mon­dia­liste qui nous a été impo­sée et qui détruit nos pays et nos vies en se trans­for­mant de plus en plus vite en un monstre tota­li­taire tota­le­ment cor­rom­pu.

Quelques signaux élec­to­raux récents semblent indi­quer que les peuples euro­péens réa­lisent enfin qu’ils ont été mani­pu­lés pen­dant de longues années et sou­mis à l’emprise d’un énorme men­songe.

En atten­dant cette hypo­thé­tique réveil, les Français, comme les autres Européens, doivent, eux aus­si, retrou­ver, au moins indi­vi­duel­le­ment, pour chaque peuple, les valeurs qui ont fait leur gran­deur, comme le sug­gé­rait le vice-pré­sident amé­ri­cain J.D. Vance.

Quelles valeurs françaises ?

Jean-Marie Le Pen a eu le mérite de por­ter l’étendard d’une France du réveil qui récla­mait, en pre­mier lieu, le retour à la pré­fé­rence natio­nale. Le talent ora­toire, le cou­rage dont il a fait preuve et sa rési­lience à contrer toutes les attaques dont il était constam­ment l’objet, hono­raient le per­son­nage, cer­tains de ses éga­re­ments qu’il vou­lait facé­tieux ont eu rai­son de l’homme ; et c’est sa fille qui lui a don­né le coup de grâce.

Jean-Marie Le Pen était cepen­dant por­teur de toutes les valeurs qui ont fait que la France éclai­rait le monde par sa culture et son intel­li­gence avant la catas­trophe révo­lu­tion­naire qui, par une confon­dante inver­sion des valeurs, se pré­sen­tait comme le nou­veau « mou­ve­ment des Lumières ».

Les valeurs qui ont fait la renom­mée de la France n’étaient pas des valeurs bour­sières.

C’étaient les valeurs che­va­le­resques éla­bo­rées ini­tia­le­ment au Moyen-Âge, valeurs authen­ti­que­ment aris­to­cra­tiques, (« aris­to­cra­tie » signi­fiant le gou­ver­ne­ment des meilleurs) et authen­ti­que­ment indo-euro­péennes, tirant donc leur légi­ti­mi­té dans nos plus anciennes ori­gines.

Nous avons expo­sé dans le détail le conte­nu de ces valeurs dans un article pré­cé­dent(3).

Il suf­fi­sait, pour un grand par­ti natio­nal, de suivre ce che­min pour, a mini­ma, conser­ver l’identité du peuple fran­çais et pré­ser­ver les bases d’un renou­veau.

C’est alors même que le peuple fran­çais affir­mait sa volon­té de renouer avec ses valeurs ances­trales en votant mas­si­ve­ment pour le Rassemblement National que ce der­nier, sous la direc­tion de Marine Le Pen, s’est acti­vé à ne sur­tout rien faire dans le sens de ce renou­veau natio­nal et s’est entiè­re­ment don­né à un Ordre mon­dial deve­nu mori­bond après la vic­toire de Trump aux États-Unis.

Nous nous trou­vons donc à sou­te­nir une Union euro­péenne pré­sen­tant toutes les carac­té­ris­tiques d’un État tota­li­taire en com­plet déca­lage avec les aspi­ra­tions des peuples qui le com­posent.

Sur le plan poli­tique, l’adhésion du RN à l’Ordre mon­dial par l’intermédiaire de sa cour­roie de trans­mis­sion dite « euro­péenne » l’a conduit à nier toutes ses valeurs et, donc, à bafouer l’espérance des Français.

Les valeurs che­va­le­resques ne consistent pas seule­ment à défendre la veuve et l’orphelin ; elles exigent aus­si de ne pas occul­ter « le mas­sacre des inno­cents » dont se rend cou­pable le par­ti de Marine Le Pen en s’alignant sur les direc­tives de l’Ordre mon­dial en déshé­rence ; deux exemples :

• Le RN, à pré­sent contrô­lé par le Pouvoir en place, ne cesse de se com­pro­mettre avec l’Ordre mon­dial en admet­tant le mas­sacre en cours de la mino­ri­té pales­ti­nienne (50 000 morts, femmes et enfants, à ce jour) sous pré­texte qu’Israël se « défend ». Cette fausse oppo­si­tion élue, qui ne s’intéresse qu’à pré­ser­ver ses pré­bendes, ne doit pas espé­rer qu’Israël vien­dra aider ses élec­teurs lorsque le dji­had sera déclen­ché en France, Israël ne s’intéresse qu’à Israël. Et les inté­rêts de la France ne sont pas ceux d’Israël.

• Autre prise de posi­tion aber­rante qui va à l’encontre des valeurs fran­çaises : l’acharnement avec lequel ce par­ti veut prou­ver qu’il se situe dans « le camp du bien » en mani­fes­tant son mépris pour le peuple russe ; c’est ain­si que son Président, le jeune et ambi­tieux Bardella n’a pas hési­té à se com­pro­mettre en mili­tant pour la sai­sie (en clair : le vol) des avoirs russes en Europe.

Rappelons que, en 2022, tar­di­ve­ment et après maintes ter­gi­ver­sa­tions, la Russie est inter­ve­nue en Ukraine afin de pro­té­ger ses res­sor­tis­sants rus­so­phones du Donbass qui se fai­saient mas­sa­crer par les ota­no-ukrai­niens depuis 2014 (14 000 morts sans que cela ne dérange l’Europe de Bruxelles pen­dant 8 longues années).

Il ne faut pas tout mélan­ger,

• poli­tique inté­rieure (ce n’est pas parce qu’on condamne le mas­sacre des Palestiniens qu’on est pro-LFI),

• poli­tique exté­rieure (ce n’est pas parce qu’on condamne le mas­sacre des rus­so­phones qu’on est pro-russe).

La France ne doit avoir de pré­oc­cu­pa­tion que de ses propres inté­rêts d’abord, comme tous les pays du monde et, en atten­dant des jours meilleurs, elle est tenue de pré­ser­ver ses valeurs si dure­ment et si noble­ment acquises.

Pierre-Émile Blairon & Georges Gourdin

Note com­plé­men­taire : notre illus­tra­tion à la une repré­sente l’in­signe du Régiment de Marche de la Légion Étrangère (RMLE), deve­nu plus tard le 3e REI (3e Régiment Étranger d’Infanterie)