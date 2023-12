La régu­la­ri­sa­tion : fausse solu­tion pour les métiers pénibles et peu qua­li­fiés en ten­sion

Augmenter les bas salaires serait bien plus rentable

Les métiers peu qua­li­fiés, sou­vent pénibles et dits « en ten­sion » comme les agents d’en­tre­tien, les aides à domi­cile, les employés de la res­tau­ra­tion, les emplois sai­son­niers, sont régu­liè­re­ment évo­qués pour jus­ti­fier l’embauche (sou­vent illé­gale) des clan­des­tins et envi­sa­ger leur régu­la­ri­sa­tion. Cette poli­tique est sou­te­nue par les employeurs et la gauche, main dans la main !

Pourtant 7,5 % de la popu­la­tion active est sans emploi (envi­ron trois mil­lions de deman­deurs d’emplois indem­ni­sés) mais les chô­meurs ne vou­draient pas prendre les emplois pénibles ou peu payés et pré­fè­re­raient res­ter dans une situa­tion modeste en pro­fi­tant au maxi­mum des indem­ni­sa­tions chô­mage. Seraient-ils ain­si capables de sub­ve­nir à leurs besoins sans tra­vailler grâce aux géné­reuses aides sociales ? Certains d’entre eux com­plé­tant leur reve­nu par du tra­vail au noir.

Pourtant, la ques­tion du rap­port au tra­vail montre que la place du tra­vail dans la vie des Français reste impor­tante pour une forte majo­ri­té d’entre eux.

Si le pro­blème est sur­tout une ques­tion de niveau de salaire pour assu­rer les emplois fon­da­men­ta­le­ment peu agréables, le main­tien des niveaux de rému­né­ra­tion au plus bas par l’emploi de clan­des­tins est une erreur sur le plan éco­no­mique et est en fait plus coû­teux pour la société.

Rendre plus attrac­tifs ces emplois de base peut se faire par une majo­ra­tion très impor­tante des salaires nets, par exemple de 40 %. Rendre alors plus sévère dans ces condi­tions ren­dues attrayantes le main­tien dans une situa­tion d’indemnisation chô­mage condui­rait à une éco­no­mie directe pour la socié­té de 395 € / par emploi. Le coût sup­plé­men­taire de 553 € / mois pour l’employeur pour­rait être com­pen­sé d’autant et se limi­ter ain­si à 158 €. Les retom­bées seraient une très faible aug­men­ta­tion des prix mais avec un accrois­se­ment de la consom­ma­tion et une nette dimi­nu­tion du taux de pau­vre­té.

Des avan­tages secon­daires impor­tants liés à l’expulsion cor­res­pon­dante des clan­des­tins seraient asso­ciés ; comme la libé­ra­tion de loge­ments, les frais de san­té, et bien d’autres.