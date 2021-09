Le tribunal administratif de Nice soutient-il les petits commerçants ?

Malgré la déci­sion du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Versailles de cas­ser l’ar­rê­té pré­fec­to­ral des Yvelines qui impo­sait le pas­se­port numé­rique à l’en­trée des centres com­mer­ciaux (déci­sion reprise par les tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs de la grande cou­ronne pari­sienne), le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nice a très cou­ra­geu­se­ment reje­té le recours en réfé­ré immé­diat qui lui était sou­mis pour main­te­nir ce contrôle intru­sif et vétilleux à l’en­trée des centres com­mer­ciaux des Alpes Maritimes.

Les petits commerçants ne peuvent que s’en réjouir

Les patrons des grandes chaînes com­mer­ciales n’ont pas tar­dé à réagir, notam­ment Édouard Leclerc qui annonce qu’il n’ap­pli­que­ra pas ces consignes « non péda­go­giques » — selon ses propres termes — à l’en­trée des maga­sins à son enseigne. Les grandes sur­faces annoncent des baisses de chiffre d’af­faires de 30 à 40 %.

Pendant ce temps-là, nos ministres annoncent que tout va bien :

• Bruno Lemaire dit et répète pour que ce soit bien clair : « Le passe sani­taire n’a pas d’im­pact sur l’ac­ti­vi­té éco­no­mique du pays.» [source]

• Olivier Véran : « La vie ne s’est pas arrê­tée, c’est même le contraire figu­rez-vous, j’en suis le pre­mier agréa­ble­ment sur­pris, mais en 2021 depuis la mise en place du passe sani­taire, l’ac­ti­vi­té des res­tau­rants, des bars, des centres de vacances, des salles de sport, est plus impor­tante que dans la même période l’é­té 2019. » [source]

Quoi qu’en disent ces boni­men­teurs, c’est bien la panique chez les « grands patrons » :

Covid-19 : Geoffroy Roux de Bézieux demande une baisse des impôts de pro­duc­tion dès cette année [source Medef].

La baisse de chiffre d’affaires des grandes surfaces est une bonne chose pour beaucoup de monde :

les petits com­mer­çants bien sûr, et les consom­ma­teurs aus­si qui régulent ain­si leurs achats, certes sous la contrainte, mais qui achètent moins de fri­vo­li­tés et de pro­duits indus­triels impor­tés et malsains.

C’est du reste ce qui s’est vu lors des mani­fes­ta­tions anti-pas­se­port numé­rique same­di der­nier le 4 sep­tembre à Nice et Antibes :