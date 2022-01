Communiqué de Patriotes 06

Mesdames et Messieurs Les Patriotes et sym­pa­thi­sants

des Alpes-Maritimes bon­jour, je vous informe de notre ter­rasse Liberté

CONTRE LE PASSE VACCINAL

same­di 29 jan­vier 2022 à midi à Nice,

Place Masséna

Chacun peut appor­ter son pique-nique

pour le lien social. Venez nom­breux, faites venir,

il est essen­tiel de ne pas res­ter iso­lé,

c’est ce que le gou­ver­ne­ment espère ! C’est l’oc­ca­sion d’é­changes, de ren­contres,

de lutte contre la ségré­ga­tion des Français.

Cela donne de la visi­bi­li­té à notre mou­ve­ment

et sou­tient l’ac­tion de Florian Philippot.

Cela per­met de dif­fu­ser l’in­for­ma­tion, de dis­tri­buer des tracts… Ouvert à toutes les forces de liber­té.

Relayez le message… NICE

Place Masséna, côté arcades

Samedi 29 jan­vier 2022 à 12h APPORTEZ VOS DRAPEAUX FRANÇAIS ! VIVE LA LIBERTÉ, VIVE LA FRANCE ! Si vous ne pou­vez pas vous y rendre,

par­ti­ci­pez à une mani­fes­ta­tion près de chez vous,

si elle est bien orga­ni­sée, dans la paix,

avec des dra­peaux fran­çais et des pan­cartes liberté ! Soyons fiers de par­ti­ci­per à la Résistance pour la libé­ra­tion de notre pays ! Rassemblement décla­ré en Préfecture nº 7531161 Patriotiquement, Isa EBELL

Référent

Les Patriotes Alpes-Maritimes (06) referent06@les-patriotes.fr