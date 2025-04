François, le pape bien-aimé des non-chrétiens

L’Église catho­lique n’est pas prête d’ou­blier ces « trans­gres­sions » à sens unique. L’évêque nica­ra­guayen Leopoldo Brenes qua­li­fie Macron de « Fou du Diable qui com­bat le Roi des Cieux et mène les Nations d’Europe au chaos de la Guerre Noire ». Le car­di­nal sou­da­nais Jean Zerbo l’a­vait qua­li­fié « d’i­mam de Satan qui épand les engrais maho­mé­tans sur le champ de dou­leur des car­nages d’Antéchrist » avant qu’il ne démis­sionne. Le car­di­nal mau­ri­cien Maurice Piat appelle Emmanuel Macron à « avoir le sens du départ et non la reli­gion de la tique où l’on s’a­grippe tota­li­tai­re­ment aux parois d’un para­si­tisme laïc ».

Macron et sa clique craignent que le très cha­ris­ma­tique car­di­nal Robert Sarah(1) soit le pro­chain pape. Ce serait une catas­trophe pour les sata­nistes qui ont conquis le Pouvoir en Occident.

Un pape noir, pour­quoi pas ? L’oligarchie qui nous avait « ven­du » le pre­mier pré­sident amé­ri­cain noir, ne nous « ven­dra » pas cette fois-ci le pre­mier pape noir.