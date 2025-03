Le Cardinal Sarah voit en l’Afrique le poumon spirituel de l’humanité. Sous condition.

La semaine du 24 février a été mar­quée, en Côte d’Ivoire, par des confé­rences-débats de haute volée intel­lec­tuelle et spi­ri­tuelle, orga­ni­sées par « l’Association des Anciens du Petit Séminaire de Bingerville », près d’Abidjan, à l’occasion de son Jubilé d’or. La pré­sence de Son Éminence Robert Sarah, ori­gi­naire de Guinée Conakry et sémi­na­riste ici en 1957, a com­blé les attentes géné­rales envers cette haute auto­ri­té morale qui voit en l’Afrique le pou­mon spi­ri­tuel de l’humanité ; sous condition.

Créé car­di­nal par le pape Benoit XVI dont il se dit le fidèle pro­lon­ga­teur de la pen­sée doc­tri­nale, Robert Sarah a occu­pé de 2014 à 2021 la fonc­tion de pré­fet de la Congrégation pour le culte divin et la dis­ci­pline des sacre­ments. Retraité inlas­sa­ble­ment actif et enga­gé, à quatre-vingts ans il est l’auteur à suc­cès d’essais pro­fonds, lucides et éclai­rants, ain­si que de prises de posi­tions cou­ra­geuses car à contre-cou­rant de l’air du temps. Son franc-par­ler, mai­tri­sé et res­pec­tueux, dérange par­fois ceux qui ne l’ont pas lu, ou mal entendu.

Choisi très jeune et édi­fié par le car­di­nal Ratzinger deve­nu Pape Benoit XVI, la foi du car­di­nal Sarah est indé­fec­ti­ble­ment fidèle à la Révélation, au Magistère et à la Tradition. Elle s’est affer­mie face au spec­tacle conti­nuel d’influences per­son­nelles néfastes et de cou­rants doc­tri­naux délé­tères autour et au sein de l’Église, qui ont tra­hi l’esprit et par­fois la lettre du Concile Vatican II (1962−65). Conservateur ouvert et accueillant, ora­teur cha­ris­ma­tique, d’une radi­ca­li­té assu­mée qui plonge à la racine des sujets(1), il cultive en toutes cir­cons­tances un style d’expression simple et sobre, clair et pré­cis, acces­sible à tous. Il endosse avec abné­ga­tion le rôle de gar­dien de l’orthodoxie catho­lique, déca­lé de la doxa idéo­lo­gique de notre époque sur les sujets de socié­té les plus sen­sibles, sans tabou ni totem.

Signes des temps, les confé­rences ont por­té sur le dia­logue inter­re­li­gieux en Afrique(2), ferment de paix dans des socié­tés diver­si­fiées en effer­ves­cence dont les com­mu­nau­tés veulent coha­bi­ter sans renier leurs iden­ti­tés, ain­si que sur la diplo­ma­tie active du Saint Siège, poli­ti­que­ment neutre, qui met son exper­tise en huma­ni­té au ser­vice de l’Espérance et du Bien com­mun. Le car­di­nal Sarah a par­ta­gé de nom­breux témoi­gnages de vie et ensei­gne­ments de foi, empreints de réflexions péné­trantes, docu­men­tées et argu­men­tées. Il actua­lise la révé­la­tion de Saint Jean-Paul II sur la mis­sion évan­gé­li­sa­trice de l’Église en Afrique(3) ; puis de Benoit XVI, qui, en 2009, voyait déjà en ce conti­nent « le pou­mon spi­ri­tuel de l’humanité ».

lors d’une confé­rence magis­trale sur « Le silence dans la litur­gie et l’inculturation du mes­sage chré­tien »(4), il a édi­fié, par­fois sur­pris, un large audi­toire de laïcs et de reli­gieux afri­cains par des pro­pos sévères sur une « désas­treuse ten­dance » afri­caine à l’exagération dans l’expressivité de la foi, par une musique omni­pré­sente, des chants enva­his­sants, des danses exu­bé­rantes, des bavar­dages creux. Il rap­pelle que ces mani­fes­ta­tions super­fi­cielles d’excitation cor­po­relle, imi­ta­tions de pra­tiques chré­tiennes non catho­liques (mais absentes du culte musul­man), nuisent au recueille­ment néces­saire à un dia­logue intime avec Dieu et au res­sour­ce­ment du fidèle ; à la contem­pla­tion divine et à la res­pi­ra­tion spi­ri­tuelle que seul per­met un silence plein et sub­stan­tiel(5), « col­loque per­son­nel et intime avec Dieu ». De même, l’inculturation ne doit pas se tra­duire par un folk­lore reli­gieux, ni sur­éva­luer les cultures, qui ne sont que des pro­duc­tions humaines. Elle doit pré­ser­ver la force de la cel­lule fami­liale comme acquis fondamental.

Le car­di­nal Sarah appelle ain­si avec force à un renou­veau litur­gique de qua­li­té et à une incul­tu­ra­tion qui laisse Dieu des­cendre et entrer dans les cultures locales pour les trans­for­mer sans en détruire la sub­stance, les rendre com­pa­tibles avec l’Évangile et per­mettre leur com­mu­nion avec l’Église uni­ver­selle, condi­tion néces­saire pour que l’Afrique s’affirme comme pou­mon spi­ri­tuel de l’humanité. Par là, ce conser­va­teur ouvert se montre plus révo­lu­tion­naire que les cou­rants idéo­lo­giques pré­ten­du­ment pro­gres­sistes, de fait régres­sifs(6). Car « le pro­grès est une réa­li­té qui s’augmente et s’améliore tout en res­tant elle-même », nous dit le car­di­nal dans Le soir approche et déjà le jour baisse(7). Nul doute que son pro­chain essai sur l’âme, appor­te­ra un nou­vel appro­fon­dis­se­ment salutaire.

Jean-Michel Lavoizard