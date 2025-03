Covid, Russie, la propagande En Marche

Mais ça ne passe plus !

Pour plu­sieurs rai­sons :

• Les États-Unis qui pous­saient pour l’in­jec­tion Covid obli­ga­toire, ne poussent doré­na­vant plus pour une guerre contre la Russie. L’Europe, tou­jours sou­mise à l’État pro­fond amé­ri­cain — que Trump com­bat — n’a pas eu le temps de révi­ser son logi­ciel et reste sur la ligne Biden-Otan qui est bien ancrée à Bruxelles.

• Il était plus facile d’embrouiller les opi­nions avec des chiffres mani­pu­lés de pseu­do-malades qu’a­vec des infor­ma­tions gou­ver­ne­men­tales sur les pertes mili­taires ukrai­niennes, mal­gré les contor­sions dia­lec­tiques de nos géné­raux de pla­teau qui ont per­du tout cré­dit média­tique.

• Chat échau­dé craint l’eau froide :

Les Français ont été échau­dés par la gigan­tesque mani­pu­la­tion Covid, et ont pris conscience de la tur­pi­tude de leurs diri­geants. Tous ceux qui ont pu évi­ter de se faire injec­ter la potion expé­ri­men­tale, l’ont fait. Ceux qui l’ont accep­tée, l’ont fait sous d’é­normes contraintes éco­no­miques, puisque les per­sonnes qui refu­saient la piqûre étaient licen­ciées sans indem­ni­tés (avec la bien­veillance des syn­di­cats, com­plices de cette opé­ra­tion).

Les per­sonnes injec­tées n’é­taient pas conscientes des risques qu’elles pre­naient, et avaient le sen­ti­ment dif­fus qu’elles ne seraient pas tou­chées.

La pro­pa­gande s’est décli­née sur le sen­ti­ment de peur, ce qui est bien plus dif­fi­cile à faire gober à pré­sent puis­qu’on parle de guerre. Alors Macron en appelle au… devi­nez quoi ?… patrio­tisme ! Là, le bobard est trop gros : Macron qui nous expli­quait que les fron­tières n’exis­taient plus pour que nous allions nous faire injec­ter, explique à pré­sent qu’il faut défendre la Patrie et donc ses frontières.

Quel Français a envie de se faire trouer la peau pour l’Ukraine ? ce pays loin­tain qu’il ne connait pas. Ne par­lons même pas des cen­taines de mil­liers de jeunes issus de l’im­mi­gra­tion, décul­tu­rés, déra­ci­nés, qui n’ont aucune envie, mais vrai­ment aucune envie, de se battre pour la France. Et Macron s’i­ma­gine qu’ils iront se battre pour l’Ukraine au nom de la Patrie fran­çaise. De sur­croît contre qui ? Contre la Russie qui ne nous a rien fait.

Malgré la cen­sure, tout le monde voit les images de rafles d’Ukrainiens par les milices nazies de Zelinsky pour fabri­quer la chair à canon du Pouvoir des­po­tique de Kiev. Ça ne donne pas vrai­ment envie d’y aller.