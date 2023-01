Appel à la défense de la diversité des opinions et du droit à l’information

Madame, Monsieur,

nous vous infor­mons que le col­lec­tif Vigimédias orga­nise une marche le same­di 7 jan­vier pro­chain, au départ du 38 rue Fabert à Paris (rédac­tion de France Soir) jusqu’aux locaux du Monde au 67–69 Av. Pierre Mendès-France. Nous nous ras­sem­ble­rons à par­tir de 14h30 à proxi­mi­té de France Soir pour rendre hom­mage à la Liberté de la presse et débu­te­rons notre cor­tège à par­tir de 15h en direc­tion du jour­nal Le Monde, pour aler­ter sur le régime de pro­pa­gande et de cen­sure auquel les médias domi­nants (y com­pris publics ou sub­ven­tion­nés) se rendent cou­pables, en vio­la­tion des prin­cipes déon­to­lo­giques et éthiques (charte de Munich) aux­quels doivent se sou­mettre les journalistes.

Il appa­raît par exemple que les termes « com­plo­tistes » ou « extrême droite » qui ne tra­duisent aucune infor­ma­tion fac­tuelle mais uni­que­ment une OPINION (si ce n’est une insulte) sont constam­ment uti­li­sés par des « jour­na­listes » et « experts » cher­chant à dis­cré­di­ter des per­sonnes qui apportent un point de vue ou des infor­ma­tions qui heurtent les consi­dé­ra­tions idéo­lo­giques d’une cer­taine « pen­sée unique ». Il n’est plus per­mis de remettre en cause le bien-fon­dé des poli­tiques gou­ver­ne­men­tales en matière de san­té publique ; la pré­ten­due exper­tise de cer­tains agents de pro­pa­gande inféo­dés au gou­ver­ne­ment ; la légi­ti­mi­té de notre rat­ta­che­ment à l’UE et l’OTAN ; le bien-fon­dé des sanc­tions contre la Russie ; les causes mêmes de la guerre entre ce der­nier pays et l’Ukraine ; de rap­pe­ler que nos propres guerres et celles de l’OTAN n’ont pas véhi­cu­lé autant d’émotions dans les salles de rédac­tion pour les peuples qui les subis­saient. Toute per­sonne récla­mant que M. Macron soit des­ti­tué et jugé pour haute tra­hi­son ; que la France sorte de l’UE et l’euro ; que la démo­cra­tie soit ins­ti­tuée par cer­tains méca­nismes comme le réfé­ren­dum d’initiative citoyenne ; sera lit­té­ra­le­ment CENSURÉE par les médias domi­nants Y COMPRIS PUBLICS.

La France, qui se pré­tend être un État démo­cra­tique, n’a pour­tant pas ces­sé depuis plu­sieurs années d’accentuer les mesures répres­sives contre cer­taines liber­tés fon­da­men­tales, et notam­ment la liber­té d’expression. Il n’est plus sup­por­table que la vox popu­li soit can­ton­née aux réseaux sociaux et tota­le­ment occul­tée par les grands médias du fait que les jour­na­listes soient au pire recru­tés pour leurs accoin­tances idéo­lo­giques ; au mieux empê­chés d’interroger des voix dis­si­dentes à la doxa ambiante. VIGIMEDIAS est un col­lec­tif qui ne sou­haite pas seule­ment dénon­cer ce régime de pro­pa­gande et de cen­sure, mais qui tient à défendre les jour­na­listes qui veulent faire hon­nê­te­ment leur tra­vail. Pour toutes ces rai­sons, nous appe­lons les jour­na­listes qui sou­haitent défendre la diver­si­té des opi­nions et le droit à l’information, à se joindre à notre cor­tège le 7 jan­vier pro­chain et démon­trer que l’intégrité intel­lec­tuelle et la volon­té de plu­ra­lisme res­tent le seul res­sort pou­vant per­mettre aux Français de pou­voir voter en conscience. Nous sou­hai­tons des médias libé­rés de toutes les formes de sujé­tions, qu’ils soient éco­no­miques ou idéo­lo­giques, car le peuple a le droit de dis­po­ser de tous les points de vue poli­tiques et de l’ensemble des infor­ma­tions néces­saires lui per­met­tant de for­ger l’opinion propre de cha­cun. Nous n’avons aucune obli­ga­tion morale ou civique d’être euro­péïstes, rus­so­phobes, amé­ri­ca­no­philes, macro­nistes, etc.

Dans l’espoir que vous accep­te­rez de venir à notre ren­contre, bien cordialement,

Florence, Marie-Charlotte, Sylvain