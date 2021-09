La propagande devenue mode de gouvernance des « démocraties »

On sait que la jeu­nesse actuelle se nour­rit intel­lec­tuel­le­ment, psy­cho­lo­gi­que­ment et cultu­rel­le­ment sur les réseaux sociaux. Mais pas que… Elle tète aus­si gou­lu­ment aux pis de Netflix et notam­ment des « teen dra­ma » dont le concept, né dans les années 80⁄ 90 , nous vient comme tou­jours des États-Unis. Ces séries pour ado­les­cents traitent essen­tiel­le­ment de la dif­fi­cul­té du pas­sage à l’âge adulte, de la décou­verte de soi, de la sexua­li­té ou encore des rela­tions conflic­tuelles avec les parents ou les repré­sen­tants de l’autorité en général.

Quel meilleur vec­teur que celui-là pour péné­trer la matière encé­pha­lique archi-molle des jeunes et y faire du bour­rage de crâne ? Les pro­gres­sistes ne s’y sont pas trom­pés qui usent de ce moyen effi­cace pour ins­til­ler leurs idéo­lo­gies per­verses : para­noïa du racisme (tou­jours dans le sens : blanc vs noir), sexisme, homo­pho­bie, fémi­nisme hard, vali­disme et autres obses­sions en « ‑ismes » ou « ‑pho­bie ». Alors qu’autrefois, les « teen dra­ma » met­taient en scène des arché­types comme le spor­tif, le nerd, la « pom-pom girl » ou encore le rebelle, dans des envi­ron­ne­ments emblé­ma­tiques tels que le lycée, le ves­tiaire, le « milk bar », le « drive in », le bal de fin d’année, etc., aujourd’hui, le genre traite de sujets très orien­tés socié­ta­le­ment et cherche à « décons­truire les sté­réo­types ». Il s’attaque entre autre au racisme, au « gen­der iden­ti­ty », au « slut sha­ming » (atti­tudes agres­sives envers les femmes au com­por­te­ment sexuel jugé « hors-norme »), à la culture du viol, au sui­cide des ado­les­cents… Les séries « teen » actuelles sont ain­si deve­nues, plus « concer­nées », plus tra­giques et plus sombres qu’avant. En fait, elles ne sont plus des­ti­nées aux seuls ado­les­cents, elles visent désor­mais les adultes qui regardent le monde des ados. C’est là tout le génie des concep­teurs propagandistes.

Ainsi, la sai­son 3 de Sex Education, mise en ligne cette semaine, était par­ti­cu­liè­re­ment atten­due des abon­nés Netflix friands du genre. Car, en deux ans, cette série est deve­nue le porte-dra­peau des « teen shows » pro­gres­sistes et inclu­sifs dont la chaîne s’est fait le paran­gon. Mais cela n’est pas du goût de tout le monde et cer­tains médias dénoncent ce cahier des charges impo­sé. Pour essayer de cer­ner le réel impact de ces pro­duc­tions sur le public visé, le quo­ti­dien 20 Minutes a donc deman­dé leur opi­nion aux jeunes à tra­vers un son­dage réa­li­sé en ligne par OpinionWay, du 13 au 14 sep­tembre, auprès d’un échan­tillon repré­sen­ta­tif de 450 jeunes âgés de 18 à 30 ans (méthode des quotas).

Premier ensei­gne­ment : 50 % des jeunes pensent que des séries comme Sex Education per­mettent de lut­ter contre les sté­réo­types véhi­cu­lés. Plus de la moi­tié (58 %) pensent que les séries peuvent aider un peu à lut­ter contre le racisme et l’homophobie, et un tiers (32 %) en est fran­che­ment convain­cu. Nombreux sont ceux qui expliquent qu’une meilleure repré­sen­ta­ti­vi­té des mino­ri­tés est posi­tive et impor­tante pour les mino­ri­tés elles-mêmes. Cependant, ce matra­quage poli­ti­que­ment cor­rect indis­pose aus­si une par­tie des jeunes qui en per­çoivent les limites : « Aujourd’hui, dans toutes les séries il y a un “coming-out” », une mino­ri­té qui subit du racisme, ou du “girl power” en veux-tu en voi­là. Du coup, c’est tou­jours un peu les mêmes his­toires », déplore un son­dé quand un autre se lamente : « C’est chiant de devoir sys­té­ma­ti­que­ment mettre chaque mino­ri­té dans tous les films/​séries. Netflix abuse avec ça, ça en devient ridi­cule. »