La gauche renoue enfin avec le social

Pour lut­ter contre le Grand Capital, l’ancien chro­ni­queur de TPMP, deve­nu entre temps dépu­té par le jeu du miracle démo­cra­tique, n’a ain­si pas hési­té, en ce début du mois de juin, à lan­cer sa fronde tapa­geuse par un tweet bur­lesque dont il semble avoir le secret : « La pau­vre­té explose. Cette entre­prise qui paye si peu d’impôts en France ne vous taxe­ra pas davan­tage. Partagez vos comptes et vive la soli­da­ri­té. » Pas ques­tion en effet de boy­cot­ter Netflix – com­ment pour­rait-on d’ailleurs un seul ins­tant ima­gi­ner vivre sans ?

En bonne grou­pie de cette petite mul­ti­na­tio­nale, Boyard le mal nom­mé nous enjoint plu­tôt à lut­ter contre Netflix en deman­dant tou­jours plus de Netflix. Et en cela Boyard est tout à fait logique. La gauche, comme tou­jours, adore se dra­per des ori­peaux de la résis­tance quand elle n’a jamais été rien d’autre qu’une col­la­bo­ra­tion conti­nue avec tous les désastres en cours.

Alors, que tous les « jeunes » du pays se ras­surent ! Grâce au cou­rage héroïque de leur ser­vi­teur, ils pour­ront conti­nuer de se pâmer à moindres frais devant les der­nières créa­tions tel­le­ment ori­gi­nales de nos génies modernes que sont les Jean-Pascal Zadi et autres Franck Gastambide, fran­kein­steins décé­ré­brés que seules nos ban­lieues fran­çaises savent pro­duire avec une per­fec­tion aus­si dia­bo­lique. La racaille embour­geoi­sée par­fai­te­ment rom­pue au dik­tat de la Bien Pensance est plus que jamais l’idéal fran­çais de ce début de XXIe siècle et Louis Boyard son bien­heu­reux prophète.

Accélérateur de créo­li­sa­tion et centre d’a­bru­tis­se­ment mon­dia­li­sé (l’une n’allant bien évi­dem­ment pas sans l’autre), Netflix demeure la meilleure garan­tie pour la France Insoumise d’arriver un jour au Pouvoir. Louis Boyard pré­sident, c’est votre abon­ne­ment Netflix garan­ti à vie par l’État et une par­faite éga­li­té des chances devant la bêtise. Avec un tel sur­saut social, c’est l’assurance ines­pé­rée pour lui d’un véri­table plé­bis­cite dans les années qui viennent. À moins que Marine Le Pen ne décide de lui piquer l’idée…

Tom Benejam

13 juin 2023