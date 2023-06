Ceci N’est PAS un téléphone portable

Mercredi 7 juin dans la soirée, le Sénat autorise l’activation à distance des téléphones portables pour certaines enquêtes

Cette déci­sion n’é­meut pas grand monde. Les naïfs ne se sentent pas concer­nés : je n’ai rien à me repro­cher, pensent-ils. Ce sont les mêmes qui ont cru que « jamais » la « vac­ci­na­tion » ne serait obligatoire.

Il est bien clair que cette mesure d’ex­cep­tion qui ne vise que « les méchants ter­ro­ristes tra­fi­quants de drogue » sera bien vite éten­due à tout le monde. Tout le monde pour­ra demain être écou­té sans même qu’il le sache, « à l’in­su de son plein gré ».

Il convient alors de se poser la ques­tion que per­sonne ne se pose :

Comment cela est-il TECHNIQUEMENT possible ?

Comment se peut-il que mon télé­phone ÉTEINT puisse être acti­vé à dis­tance ? La réponse est confon­dante : c’est fait pour ! Il appa­raît ain­si que tous les fabri­cants de télé­phone mobiles se soient tous mis d’ac­cord pour conce­voir et fabri­quer des télé­phones qui :

• nous géo­lo­ca­lisent,

• nous suivent à la trace,

• nous pro­filent,

• trans­mettent nos listes de contact,

• servent de porte-mon­naie et bien sûr

• nous écoutent même lors­qu’ils sont éteints.

Pour éteindre vrai­ment son télé­phone por­table, il faut enle­ver la bat­te­rie. Ceci per­met­tait de gar­der son télé­phone lorsque la bat­te­rie était usée. Les fabri­cants se sont alors tous mis d’ac­cord pour que la bat­te­rie soit inté­grée à l’ap­pa­reil et ne puisse plus être enle­vée. Cette obso­les­cence mas­sive for­cée n’a pas beau­coup gêné nos éco­los-bobos qui pré­fèrent se pré­oc­cu­per du climat.

La machi­na­tion « Pseudo-pan­dé­mie → Faux vac­cins → Passe sani­taire → Passe numé­rique » n’est pas loin. Le Covid n’a ser­vi de pré­texte que pour nous contraindre à por­ter tou­jours avec soi cet appen­dice élec­tro­nique qui n’est qu’un espion.

Bien heu­reu­se­ment ce com­plot a foi­ré, mais l’o­li­gar­chie ne lâche pas l’af­faire et ne rêve que de nous asser­vir et du reste ne s’en cache pas. Lisez à ce pro­pos Et vous ? Quelle sera votre place dans le Nouvel Ordre Mondial ? du 5 sep­tembre 2022.

Le télé­phone mobile est le bra­ce­let élec­tro­nique que l’on nous oblige à por­ter tou­jours sur soi en atten­dant la puce qui sera injec­tée dans notre corps, comme c’est prévu.

Philippe Guillemant, à qui nous nous réfé­rons régu­liè­re­ment dans nos colonnes, ne cesse de nous aler­ter : l’i­den­ti­té numé­rique est le préa­lable à la mise en escla­vage.

L’identité numérique passe — dans un premier temps — par le port permanent du téléphone mobile.

Toutes les orga­ni­sa­tions publiques, pri­vées, com­mer­ciales, vos amis, votre famille, tous œuvrent assi­dû­ment pour que nous ne puis­sions plus nous en pas­ser, alors qu’au­cune loi ne nous oblige à en pos­sé­der un, encore moins à le por­ter tou­jours sur soi.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Essayez de briser vos chaînes électroniques !

Analysez bien vos besoins essen­tiels et com­ment vous pour­riez faire autrement.

Georges Gourdin