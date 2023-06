Droit d’asile et Convention de Genève

Ces articles furent bien vite oubliés et l’on s’empressa de faire pas­ser le nou­veau droit d’asile dans le droit com­mu­nau­taire et dans les consti­tu­tions natio­nales et de lui for­ger une juris­pru­dence afin qu’il s’impose à tous sans contes­ta­tion possible.

Depuis plus d’un demi-siècle des popu­la­tions vic­times de conflits, et appar­te­nant à des reli­gions, cultures, et civi­li­sa­tions extra-euro­péennes, s’installent par dizaines de mil­lions en Europe en ver­tu d’une Convention qui ne les concer­nait pas et qui fut illé­ga­le­ment modifiée.

Aujourd’hui, il y a 69 mil­lions de réfu­giés dans le monde et 259 mil­lions de per­sonnes dépla­cées. La plu­part ne rêve que d’Europe, et qui ne ferait pareil dans leur situa­tion ? De sur­croît, le droit d’asile s’ouvrira bien­tôt aux réfu­giés climatiques.

C’est iné­luc­table : dans moins d’une géné­ra­tion l’Europe, si elle conti­nue sa poli­tique d’accueil sera sub­mer­gée par des popu­la­tions allogènes.

Par res­pect pour le droit inter­na­tio­nal, la démo­cra­tie, et le droit des peuples à dis­po­ser d’eux-mêmes et de leur ave­nir, il est impé­ra­tif que soient mis en œuvre les articles qui auto­risent une révi­sion de la Convention de Genève.

Jean de Pingon