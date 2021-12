Que mangeront les Parisards à Noël ?

L’enquête Trajectoires et Origines (TeO), réa­li­sée en 2008–2009 par l’Ined et l’Insee, don­nait en 2008, 4,1 mil­lions de musul­mans en France métro­po­li­taine. La même étude en pro­je­tait un nombre de 12,7 mil­lions en 2050. Quelle crois­sance pour une popu­la­tion sujette aux pires haines de la part des Français.

On voit donc bien que Mme Hidalgo est d’une igno­rance crasse d’une his­toire pour­tant plus que rabâ­chée depuis des décen­nies, ajou­tée à une idéo­lo­gie rance anti-française.

Si elle avait vou­lu faire une com­pa­rai­son valable avec le sort des Juifs dans les années 30, elle aurait pu. Mais pas avec les Musulmans. Avec une autre caté­go­rie de la popu­la­tion fran­çaise, qui se voit inter­dire :

• les res­tau­rants et lieux de dégus­ta­tion

• les cafés, salons de thé et bars

• les théâtres

• les ciné­mas

• les concerts

• les music-halls et autres lieux de plai­sir

• les mar­chés et foires

• les pis­cines

• les musées

• les biblio­thèques

• les expo­si­tions publiques

• les monu­ments

• les mani­fes­ta­tions spor­tives

• etc.….

Vous m’a­vez com­pris, il s’a­git bien des non-vac­ci­nés, cette sous-race fran­çaise. Nos diri­geants n’ont rien inven­té, la preuve :

Alors, comme me l’a souf­flé un ami sur Internet, si pour Noël, à Bordeaux on sup­prime les sapins, à Grenoble on sup­prime le foie gras, au moins à Paris, on conserve la dinde !

Patrice LEMAÎTRE

(*) Parisard : nom don­né par Jean-Marc Jacquier (le barde des Alpes) aux Parisiens qui trai­taient les Savoisiens de Savoyards.