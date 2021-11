Mais quand va cesser cette folie destructrice ?

Nonobstant, les gouvernements du monde entier continuent leur fuite en avant dans la gestion ubuesque de cette grippe qui s’avère guère plus mortelle que ses homonymes saisonnières

Un an et demi après le début de la crise sani­taire, nous en sommes tou­jours au même point alors qu’on a mas­si­ve­ment « piquou­zé » les Français : 77 % ont reçu au moins une dose, 75 % ont reçu toutes les doses requises. Au 30 juin de cette année, le dépar­te­ment com­pé­tent de l’INSERM (Institut natio­nal de la san­té et de la recherche médi­cale) avait recen­sé 130 885 cer­ti­fi­cats de décès com­por­tant la men­tion « Covid-19 ». Mais ce nombre somme toute peu catas­tro­phique a la sin­gu­la­ri­té de repré­sen­ter ce que l’Institut qua­li­fie de « décès dus au Covid en cause contri­bu­tive » c’est à dire sans dis­tinc­tion entre cause prin­ci­pale et cause secon­daire. Le jour­na­liste Marc Eynaud, contri­bu­teur à Boulevard Voltaire, s’est entre­te­nu avec un méde­cin de l’hôpital public en géria­trie qui lui a confié : « On a un nombre impor­tant de patients dont le décès a été attri­bué au Covid sim­ple­ment parce qu’il sub­sis­tait quelque trace de Covid. Or, ils sont clai­re­ment décé­dés de patho­lo­gies plus lourdes com­bi­nées à un âge très avan­cé ». Une mani­pu­la­tion de la réa­li­té qui inter­roge sérieusement.

Mais chut ! S’interroger, c’est être complotiste

On ne peut ima­gi­ner que les auto­ri­tés de ce pays, sani­taires et poli­tiques, ignorent ces élé­ments fac­tuels. Notamment l’inefficacité des « vac­cins » seule­ment capables d’éviter les formes graves de la mala­die, et pas tou­jours. D’ailleurs, le pro­fes­seur Delfraissy, pré­sident du conseil scien­ti­fique, l’a admis au micro de France Inter, ce mer­cre­di 17 novembre : « Les vac­cins pro­tègent assez peu contre l’infection et la trans­mis­sion ».

Un aveu qui scelle les mauvais choix stratégiques des pays de l’Union Européenne

Au Portugal, par exemple, pays qui a vac­ci­né sa popu­la­tion à 95 %, la courbe des hos­pi­ta­li­sa­tions vient de s’inverser : ce sont désor­mais les vac­ci­nés qui rem­plissent les hôpi­taux. En Belgique, ce sont 40 % des hos­pi­ta­li­sés qui sont tota­le­ment vac­ci­nés. Nos diri­geants ne l’ignorent pas. Pour l’instant, ils écartent l’hypothèse d’un ali­gne­ment sur l’Autriche mais on les voit qui pré­parent le ter­rain. Il y a fort à parier qu’ils vont nous pour­rir les fêtes de Noël qui devront se dérou­ler une nou­velle fois en « dis­tan­cia­tion » : papy et mamie à la cui­sine pen­dant le repas comme l’avait ridi­cu­le­ment pré­co­ni­sé Jean Castex l’an dernier.

Ni la vac­ci­na­tion ni le passe sani­taire ne se montrent capables d’endiguer défi­ni­ti­ve­ment cette mala­die qui crée des formes nou­velles. Non seule­ment ces moyens sont inef­fi­caces mais la vac­ci­na­tion s’avère de plus en plus dan­ge­reuse. L’OMS (sur son site VigiAcess ) recense près de 2 mil­lions et demi per­sonnes pré­sen­tant des « effets secon­daires indé­si­rables » suite à la vac­ci­na­tion contre le Covid. Ça com­mence à faire pas mal ! En outre, le pro­fes­seur Luc Montagnier vient d’accorder un entre­tien au quo­ti­dien France Soir dans lequel il endosse à nou­veau le cos­tume de « lan­ceur d’alerte ». Cette fois, le prix Nobel de méde­cine met en garde contre les liens entre les vac­cins et des cas de mala­dies à prions. L’ancien chef du ser­vice Sida et rétro­vi­rus à l’Institut Pasteur explique : « Grâce à une étude en Espagne, on a mon­tré que l’aluminium pré­sent dans les vac­cins pou­vait, par lui-même, induire des mala­dies à prions. » Or, il est fort pro­bable qu’il y ait de l’aluminium dans les vac­cins Covid au même titre que dans les vac­cins contre la grippe. Le pro­fes­seur Montagnier affirme avoir détec­té de façon for­melle cinq cas de mala­dies à prions chez des per­sonnes jeunes et en bonne san­té, quelques semaines après avoir reçu des injec­tions Pfizer. Et d’ajouter : « Il y a des gens qui décrivent le même phé­no­mène que moi, mais ils disent : “Cela ne peut pas être le vac­cin.” C’est une folie ! C’est le vac­cin ! Il faut le ces­ser. Le plus tôt sera le mieux. […] Surtout à l’heure où l’on parle de vac­ci­ner des enfants. » Le pro­fes­seur Montagnier compte envoyer le résul­tat de ses recherches au BMJ (British Medical Journal) à tra­vers une lettre cosi­gnée par d’autres chercheurs.

Puisse-t-il être enfin enten­du. Mais il est à craindre que l’intelligentsia balaye encore ses ana­lyses d’un revers de main comme elle le fit lors de ses deux pré­cé­dentes inter­ven­tions. Si tou­te­fois les tra­vaux du pro­fes­seur Luc Montagnier trou­vaient cré­dit, alors, tous ces gens qui se sont fait vac­ci­ner pour des rai­sons égoïstes et pas du tout sani­taires, vont com­men­cer à se sen­tir une épée de Damoclès au-des­sus de la tête. Et nos gou­ver­nants qui ont rogné sans scru­pule sur les liber­tés fon­da­men­tales auront beau leur dire, comme Monsieur Delfraissy sur France Inter, « Je me suis trom­pé et je me trom­pe­rai encore », ils n’échapperont pas au scan­dale et aux tri­bu­naux quand les effets secon­daires auront entrai­né de trop nom­breux décès.