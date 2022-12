Encore un énorme mensonge sur les vaccins révélé

Je vous avais par­lé il y a quelques semaines (mar­di 23 sep­tembre 2022) de la CADA. Il s’a­git de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs. Une loi, votée le 17 juillet 1978 a consa­cré un droit d’accès aux docu­ments admi­nis­tra­tifs de l’État au béné­fice de tout citoyen, sous réserve d’exceptions telles que le secret-défense, le droit au res­pect de la vie pri­vée ou encore le secret médi­cal.

Tout citoyen peut en effet deman­der à l’Administration de lui four­nir les docu­ments le concer­nant. En cas de refus de celle-ci, le citoyen peut alors sai­sir la CADA, ins­ti­tuée pré­ci­sé­ment pour veiller au res­pect de ce droit d’accès.



Et bien celle-ci vient de don­ner la preuve (une de plus!), que l’on nous ment depuis des mois sur l’ef­fi­ca­ci­té de la vac­ci­na­tion anti-Covid.

Décembre 2020, la campagne vaccinale contre le Covid démarre

Et tout de suite cer­tains, en France com­mencent légi­ti­me­ment à se poser des ques­tions sur l’efficacité et la sécu­ri­té de ces nou­veaux vac­cins à ARNm.

La vac­ci­na­tion ayant été impo­sée par nos diri­geants à des mil­lions de per­sonnes (à des mil­liards dans le monde), deux ans plus tard, peut-on faire un bilan objec­tif, tenant compte en par­ti­cu­lier des éven­tuels effets indé­si­rables ? La réponse offi­cielle a tou­jours été en faveur des bien­faits de cette vac­ci­na­tion, on l’a assez enten­du. Mais com­ment peut-on en être sûr, avec des réponses sta­tis­tiques satis­fai­santes et offi­cielles, puisque pour l’ins­tant les réponses sont don­nées sur la base des seules études réa­li­sées par les labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques pro­dui­sant les vac­cins ? Pourtant, un nombre inédit d’effets indé­si­rables étaient remon­tés auprès des centres de phar­ma­co­vi­gi­lance fran­çais, euro­péens et amé­ri­cains. Mais aucune sta­tis­tique offi­cielle n’est dis­po­nible.

Afin de pou­voir mener une étude scien­ti­fique indé­pen­dante et de nature à répondre aux inquié­tudes, Laurent Toubiana cher­cheur fran­çais de l’Institut natio­nal de la san­té et de la recherche médi­cale, a sol­li­ci­té auprès du minis­tère de la Santé, l’accès aux sta­tis­tiques d’hospitalisations et de décès toutes causes appa­riées au sta­tut vac­ci­nal Covid. Directeur de l’équipe SCEPID (Système com­plexes et épi­dé­mio­lo­gie) et de l’IRSAN (Institut pour la valo­ri­sa­tion des don­nées de san­té), Laurent Toubiana a réité­ré cette demande pen­dant plus d’un an afin d’a­voir accès à ces chiffres dans le cadre de l’étude SurViVal menée dans le cadre du SCEPID.