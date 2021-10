Vaccination : on se pince pour vérifier que l’on ne rêve pas

[Source prin­ci­pale : Le cour­rier des stra­tèges]

1) L’agence européenne élargit la liste des effets secondaires graves

La presse sub­ven­tion­née ne l’a évi­dem­ment pas rele­vé, mais l’Agence Européenne du Médicament (EMA) vient d’élargir la liste des effets secon­daires du vac­cin Pfizer (docu­ment au for­mat PDF). Elle recon­naît désor­mais comme nou­veaux effets secon­daires, les éry­thèmes mul­tiples et la perte du toucher.

2) Plusieurs études soulignent l’inefficacité du vaccin

La pres­ti­gieuse revue scien­ti­fique New England Journal of Medicine vient de publier deux études qui démontrent l’inefficacité forte des vac­cins dans la lutte contre l’épidémie.

Une étude israé­lienne (docu­ment for­mat PDF) conclut ceci : « Autrement dit, la réponse immu­ni­taire au virus per­mise par le vac­cin ne dure pas six mois, ce qui pose un vrai pro­blème quant à l’efficacité dudit vac­cin. »

Une étude qata­rie confirme ces résul­tats : Le vac­cin ne fonc­tionne que très peu de temps après la deuxième dose pour empê­cher la cir­cu­la­tion active du virus (être conta­mi­né et conta­mi­ner les autres), et il n’empêche les cas graves que pen­dant six mois. (Sources auto­ri­sées et non contes­tées par les grands défen­seurs du « vaccin »).

3) La Haute Autorité de Santé dresse des constats pires

La pré­si­dente Dominique Le Guludec

Organigramme de la HAS (docu­ment au for­mat PDF)

La conclu­sion de l’avis est par­ti­cu­liè­re­ment assas­sine au regard du risque que la Haute Autorité de Santé fait prendre à la popu­la­tion : « La HAS consi­dère que l’amélioration de la situa­tion sani­taire et les don­nées encore limi­tées sur les consé­quences d’un déclin de l’efficacité vac­ci­nale au cours du temps chez le jeune adulte sans comor­bi­di­té ne jus­ti­fient pas à ce stade de recom­man­der l’administration d’une dose sup­plé­men­taire en popu­la­tion géné­rale ».

Le second avis, bap­ti­sé “recom­man­da­tion”, mérite son pesant de caca­huètes. Nous lisons ceci : « Les don­nées limi­tées d’une étude rétros­pec­tive israé­lienne (avec seule­ment 245 infec­tions sur­ve­nues chez des per­sonnes ayant reçu une dose de rap­pel en Israël), montrent que l’administration d’une dose de rap­pel est asso­ciée à une dimi­nu­tion sta­tis­ti­que­ment signi­fi­ca­tive de la charge virale, en com­pa­rai­son de celle des per­sonnes pri­mo vac­ci­nées qui n’avaient pas reçu leur dose de rap­pel, sug­gé­rant ain­si que l’administration d’un rap­pel dimi­nue­rait la charge virale et de fait, pro­ba­ble­ment la conta­gio­si­té des per­sonnes déve­lop­pant une infec­tion par le SARS-CoV‑2 (variant Delta) »

Le prin­cipe de pré­cau­tion est ici tota­le­ment balayé au nom d’une doc­trine fon­dée sur l’acceptation consciente de sacri­fices indi­vi­duels au nom du bien du “groupe” (réduit en l’espèce à quelques membres apeurés).

Et mal­gré ce manque de connais­sance, la Haute Autorité exige, pour “pro­té­ger” les autres, que ces jeunes adultes se vac­cinent s’ils sont soignants.

Tout en recon­nais­sant par­fai­te­ment que, pour les jeunes géné­ra­tions, le béné­fice-risque est dis­cu­table. La logique des sacri­fices humains s’af­fiche ain­si au grand jour.

4) La Haute Autorité de Santé reconnaît qu’elle ne sait pas si une 3e dose sert à quelque chose

De façon tota­le­ment ahu­ris­sante, la Haute Autorité de Santé recon­naît qu’elle fonde sa recom­man­da­tion sur des « don­nées limi­tées [ …] sug­gé­rant [ …] que l’administration d’un rap­pel dimi­nue­rait la charge virale et de fait, pro­ba­ble­ment la conta­gio­si­té ».

Nous sommes ici non plus dans le domaine de la science, mais de la spéculation.

Elle indique clai­re­ment que la mise sur le mar­ché doit res­ter condi­tion­nelle tant que des don­nées à plus long terme ne sont pas mises à jour.

Malgré cela le pre­mier avis élar­git de la HAS pré­co­nise une dose de rap­pel pour les soi­gnants alors qu’il explique sans ambi­guï­té que l’efficacité du vac­cin baisse rapi­de­ment, et qu’il n’empêche pas la cir­cu­la­tion de la mala­die, et il exige, pour « pro­té­ger » les autres, que ces jeunes adultes se vac­cinent s’ils sont soignants.