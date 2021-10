Depuis le début de la pan­dé­mie de Covid-19, on nous inonde de chiffres. Alarmants pour ce qui concerne les vic­times de la mala­die, déri­soires quand il s’agit des effets secon­daires des vac­cins. Le quo­ti­dien Présent du jeu­di 7 octobre revient sur la mani­pu­la­tion de ces chiffres issue d’un men­songe et ins­tal­lée dans tous les cir­cuits offi­ciels, depuis les centres de déci­sion jusqu’aux tableaux de sta­tis­tiques. Prenant l’exemple des États-Unis, Christian Desug, auteur de l’article, déplore « un men­songe éhon­té, désta­bi­li­sa­teur et cor­ro­sif ».

Pour com­men­cer, il évoque le bilan natio­nal des décès dus au Covid-19 fai­sant état de 700 000 vic­times dans le pays de l’Oncle Sam. Or, cette comp­ta­bi­li­té se garde bien de faire le dis­tin­guo entre les cas où la res­pon­sa­bi­li­té du virus s’avère entière et les cas où le virus ne fut qu’un fac­teur aggra­vant de situa­tions déjà pré­oc­cu­pantes pour ne pas dire déses­pé­rées. En véri­té, les pre­miers ne sont qu’une petite mino­ri­té, la grande majo­ri­té des per­sonnes décé­dées ayant eu, en moyenne, trois comor­bi­di­tés. Cette mani­pu­la­tion des chiffres ter­nit la cré­di­bi­li­té du plus haut orga­nisme de l’Þtat amé­ri­cain que sont les Centers for Disease Control (CDC) char­gés de la lutte contre l’épidémie.

D’autant plus que leur der­nier rap­port ren­du public concer­nant les décès dus aux vac­cins appa­raît scan­da­leu­se­ment tru­qué. Le nombre d’accidents sur­ve­nus après l’inoculation des trois pro­duits – Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson – uti­li­sés aux États-Unis entre le 14 décembre 2020 et le 10 sep­tembre 2021, y est offi­ciel­le­ment chif­fré à 14 925 décès (moyenne d’âge 73 ans) et 701 561 « bles­sés » dont 91 523 sévè­re­ment affec­tés (para­ly­sie, graves troubles car­diaques ou neu­ro­lo­giques, throm­bose, etc). Des chiffres déjà effroyables qui ne seraient pour­tant que la par­tie émer­gée de l’iceberg. En effet cette comp­ta­bi­li­té pro­vient du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – un appen­dice des CDC –, « une sorte de bureau des plaintes et récla­ma­tions » qui recueille chaque jour les bavures et déra­pages que les Américains sont léga­le­ment obli­gés de rap­por­ter quand la piqûre tourne mal. Or, très peu le font. Par des­sus le mar­ché, seuls sont pris en consi­dé­ra­tion les pro­blèmes sur­ve­nus dans les qua­rante-huit heures sui­vant la pre­mière ou la deuxième dose de vac­cin. Au-delà de ce très court laps de temps, le VAERS estime que le plai­gnant fait par­tie des « anti-vax » ! Commode.

L’article de Christian Desug révèle qu’un avo­cat de l’Ohio, Thomas Renz, vient de dépo­ser une plainte devant la jus­tice fédé­rale. Le juriste s’élève contre cette super­che­rie deve­nue une vaste impos­ture. Lui se base sur les chiffres des Centers for Medicare & Medicaid (CMS) qui ont tra­vaillé à par­tir d’un champ d’observation et de contrôle plus conforme aux exi­gences de l’honnêteté en sui­vant les vac­ci­nés, non pas sur qua­rante-huit heures mais durant 14 jours. Alors que les CDC clai­ronnent presque fiè­re­ment un taux de décès attei­gnant seule­ment 2,13 % du total des « effets adverses », Thomas Renz dénonce une réa­li­té beau­coup plus dra­ma­tique, soi­gneu­se­ment dis­si­mu­lée aux Américains : les pro­duits qu’on leur injecte dans le sang seraient mor­tels dans des pro­por­tions net­te­ment plus inquié­tantes.

Si cette éva­lua­tion était conforme à la réa­li­té, on com­prend que Biden et, sur­tout, son exé­cu­teur des basses œuvres, le très contro­ver­sé doc­teur Anthony Fauci, aient pré­fé­ré la façon très res­tric­tive d’envisager le pro­blème, nous dit Christian Desug : « l’intoxication est le meilleur anes­thé­siant du glo­ba­lisme ».