Publicité mensongère

Drôle de « vac­cin » dont il faut assu­rer la pro­mo­tion à coups [… coûts] de cam­pagne publi­ci­taire mas­sive pour convaincre les malades de son bien­fait. Si la pan­dé­mie en était une, et si le vac­cin en était un, tout le monde ferait la queue pour se faire injec­ter le remède.

Le gouvernement est contraint de faire la pub de la vaccination

On le voit depuis le début de cette drôle d’af­faires : pour par­ve­nir à leurs fins, que l’on aime­rait bien connaître, nos diri­geants trichent, mentent, s’embrouillent, se contre-disent, contraignent et pra­tiquent l’illé­ga­li­té. Cette cam­pagne publi­ci­taire s’ins­crit dans cette embrouille permanente.



Le fait d’an­non­cer qu”« aujourd’­hui, 8 per­sonnes sur 10 hos­pi­ta­li­sées à cause du Covid ne sont pas vac­ci­nées » est faux.

La publicité est mensongère

La réa­li­té, c’est que :

• les vac­ci­nés infec­tés seraient aus­si conta­gieux que les autres [source RéInfo Covid]

• les infec­tions chez les per­sonnes vac­ci­nées au Royaume-Uni dépassent les infec­tions chez les non vac­ci­nées [source Mercola France]

• la plu­part des infec­tions en Israël ont lieu par­mi les per­sonnes vac­ci­nées [tou­jours selon Mercola France]

• le vac­cin Pfizer Covid-19 détruit les cel­lules T et affai­blit le sys­tème immu­ni­taire [source]

• la vac­ci­na­tion libère le virus, pas de fin à la pan­dé­mie par le doc­teur Astrid Stuckelberger [source]

• tous vac­ci­nés, mais pas pro­té­gés [source]

• des infor­ma­tions affluent et sont défa­vo­rables au vac­cin [source]

etc.

Bref d’in­nom­brables sources d’in­for­ma­tion fiables démontrent que l’in­jec­tion de potion génique à ARN mes­sa­ger ne pro­tège pas du virus ! Il y a autant, si ce n’est plus, de per­sonnes conta­mi­nées chez les piquou­zés que chez les non-piquouzés.

Le pré­sident de Région Renaud Muselier, méde­cin de pro­fes­sion, est avant tout un homme poli­tique macro­niste qui prône donc la vac­ci­na­tion pour tous. Vacciné lui même pour s’é­ri­ger en exemple, il est deve­nu l’emblème de l’in­ca­pa­ci­té de ces pseu­do-vac­cins qui ne pro­tègent de rien du tout. Ira-t-il dis­crè­te­ment(1) se faire ino­cu­ler de l’hy­droxy­chlo­ro­quine(2) auprès du Professeur Raoult, son proche voisin ?