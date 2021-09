Le monde se réveille à Nice aussi

Le monde se réveille de Sydney à Vancouver : c’est ce que note Nicole Delépine sur le site Le Nouveau Monde en nous pro­po­sant un tour du monde des citoyens qui refusent la sou­mis­sion au pas­se­port numérique.

Les Niçois par­ti­cipent acti­ve­ment à ce com­bat déter­mi­nant contre l’as­ser­vis­se­ment concoc­té par nos diri­geants sous faux dra­peau sani­taire. Ce same­di 4 sep­tembre la mobi­li­sa­tion n’a pas fai­bli, au contraire :

Les slo­gans affi­chés sur une mul­ti­tude de pan­cartes révèlent une prise de conscience poli­tique inédite et pro­fonde qui nait spon­ta­né­ment en dehors de toute struc­ture poli­tique, syn­di­cale ou média­tique. Ces ins­ti­tu­tions sont bien trop pré­oc­cu­pées par leur sur­vie en tant que telles pour sen­tir cet élan nou­veau jailli de nulle part et qui s’ex­prime de same­dis en same­dis, à Nice et par­tout où les liber­tés sont menacées.

Nice Provence Info pro­pose un flo­ri­lège de ces expres­sions. Prenez le temps de lire, c’est sou­vent très profond.