Ma semaine d’observation de l’info (4 décembre 2022)

Lundi 28 novembre 2022

Depuis 9h ce matin, la haute che­mi­née crache de nou­veau son épaisse fumée et un inces­sant bal­let de camions vient déchar­ger une sombre car­gai­son, au milieu du bruit des tur­bines : avec le froid qui s’ins­talle, la cen­trale à char­bon de Saint-Avold, qui avait fer­mé en mars der­nier, une des der­nières de France, a repris du ser­vice. Cela compte-tenu du refroi­dis­se­ment des tem­pé­ra­tures à cette époque de l’année.

Mardi 29 novembre 2022

Le gou­ver­ne­ment a déci­dé de la redé­mar­rer « à titre conser­va­toire », pour sécu­ri­ser le pays dans son appro­vi­sion­ne­ment en élec­tri­ci­té, vu l’é­tat de la four­ni­ture d’éner­gie en France après les déci­sions stu­pides prises par Hollande (mais jamais rec­ti­fiées!), à la suite de la catas­trophe de Fukushima. Ces déci­sions sont bien à la base des pro­blèmes d’au­jourd’­hui. La pro­messe de fer­me­ture des cen­trales nucléaires, dont Fessenheim fut la pre­mière étape, a plon­gé la France dans une léthar­gie éner­gé­tique telle qu’il lui fau­dra plu­sieurs mois pour se remettre à niveau. Ajoutons à cela la stu­pide poli­tique étran­gère face à la Russie qui crée une infla­tion sans pré­cé­dent sur l’ap­pro­vi­sion­ne­ment en gaz, et le tableau sera presque com­plet.Très émet­trice de, la cen­trale va néces­si­ter plus de 500 000 tonnes de char­bon pour tour­ner jus­qu’à fin mars. Celle-ci, lors­qu’elle fonc­tionne à pleine capa­ci­té, pro­duit jus­qu’à 600 mégawatt/​heure et peut ali­men­ter un tiers des foyers de la région Grand Est. (pour rap­pel, on a fer­mé Fessenheim qui pro­dui­sait 1 800/​h… sans émettre de« L’opération géné­re­ra envi­ron 1,8 mil­lion de tonnes deCO, soit près de 10 % du total des émis­sions du sys­tème élec­trique fran­çais » relate David Marchal, direc­teur exé­cu­tif adjoint de l’(Agence de l’en­vi­ron­ne­ment et de la maî­trise de l’éner­gie) [ source ].N’oubliez pas de cou­per la wifi chez vous la nuit…C’est quand la Cop28 ?

On va jouer à un jeu : trou­ver plus stu­pide que l’an­ti­fa !

Le site anti­fas­ciste « La Horde » et les édi­tions Libertalia viennent de com­mer­cia­li­ser depuis le 10 novembre à la FNAC, un jeu de socié­té tout sim­ple­ment inti­tu­lé « Antifa, le jeu ».

Ce jeu se base sur du réel, sur des faits que vous pou­vez ren­con­trer tous les jours dans votre quar­tier, et en nombre suf­fi­sant d’oc­cur­rences pour s’en inquié­ter.

Jouons donc en contour­nant, un peu, les « don­nées réelles » de ce jeu appe­lé à res­ter dans les mémoires, à la manière d’un quizz :

• De quand date dans votre quar­tier, la der­nière attaque d’un bar par des fachos ?

• Quelle est la der­nière mos­quée qui a été dégra­dée dans votre ville ?

• Quels tracts révi­sion­nistes avez vous trou­vé dans votre boîte aux lettres ?

• Un col­lec­tif de migrants a besoin d’aide (ça, vous allez trou­ver!)

En avan­çant dans le jeu avec vos réponses, vous vous ver­rez pro­po­ser des « solu­tions » toutes prêtes, récu­pé­rées dans la pano­plie du petit anti­fa :

• « Je bloque une fac »

• « Je tabasse un mili­tant de droite »

• « J’attaque un mee­ting du RN »

• « Je lance un cock­tail Molotov sur les CRS ».

On va pas­ser sur l’in­fi­nie bêtise de ce genre d’exer­cice, digne du cer­veau le plus évo­lué des chefs anti­fas.

Ce qui coince davan­tage, c’est le silence abso­lu du gou­ver­ne­ment par rap­port aux méthodes expo­sées et pro­po­sées. Essayez un peu, même par jeu, de pro­po­ser publi­que­ment d’al­ler

• « Casser du nègre »,

• « Atomiser du bou­gnoule »,

• « Enfariner Mélenchon ».

Le simple fait de pro­po­ser à l’Assemblée qu’un bateau empli d’im­mi­grés clan­des­tins vic­times du tra­fic négrier, retourne en Afrique a immé­dia­te­ment déclen­ché la sécré­tion de mil­liers de litres de bave hai­neuse. Alors ima­gi­nez si une des grandes enseignes com­mer­ciales pro­po­sait de tels choix à la vente…

Darmanin a eu beau jeu de dis­soudre « Génération Identitaire », groupe de lan­ceurs d’a­lerte, qui n’a jamais com­mis la moindre action vio­lente, mais s’est conten­tée de faire le bou­lot de l’État aux fron­tières. Rien ne sera fait aux anti­fas, qui pour­tant mettent leurs idées en appli­ca­tion dans la plu­part des mani­fes­ta­tions.

Seuls, un syn­di­cat de com­mis­saires de police et plu­sieurs élus du RN, ont pro­tes­té de manière publique et offi­cielle, ce qui a pous­sé la FNAC à reti­rer le jeu de la vente*.

* Le jeu a été remis en vente deux jours plus tard…

Mercredi 30 novembre 2022

Il y a long­temps qu’on n’a pas par­lé de notre Cricri niçois. Voilà qu’il refait par­ler de lui, en déver­sant sa haine et sa méchan­ce­té sur un pauvre Ciotti qui ne lui deman­dait rien. Hier sur LCI, le moto­di­dacte a étrillé son ex-col­lègue et l’a habillé pour l’hi­ver. Ça tombe bien avec ce que le gou­ver­ne­ment nous pré­pare comme refroi­dis­se­ments.

Estrosi donc, puis­qu’il s’a­git de lui, était en effet invi­té à com­men­ter le choix du dépu­té des Alpes-Maritimes, qui a fait de la can­di­da­ture de Laurent Wauquiez à la pré­si­den­tielle de 2027 l’un de ses prin­ci­paux argu­ments de cam­pagne : « Je le connais bien, pour en avoir fait un dépu­té et lui avoir confié ma suc­ces­sion à la pré­si­dence du conseil géné­ral des Alpes-Maritimes ». Histoire de dire : « Tu me dois tout. »

Le maire de Nice insiste ensuite sur l’é­ter­nelle « seconde place » de son ancien ami, qui selon lui, serait tou­jours à la remorque de quel­qu’un : Sarkozy, Fillon, Baroin, lui-même bien sûr, et main­te­nant Wauquiez. Lui qui n’en finit plus de tom­ber du côté gauche, reproche en outre à Éric Ciotti son pen­chant pour… l’ex­trême droite. Il est sûr que tous les deux sur un side-car ne seraient pas allés bien loin.

Mais puisque M. Estrosi a la mémoire courte, on peut lui rap­pe­ler que lui aus­si un jour, il a été un numé­ro deux, et que ce qu’il appelle l’ex­trême droite l’a aus­si fait pen­cher il n’y a pas si longtemps !

Jeudi 1er décembre 2022

Les voyages sco­laires à Auschwitz doivent coû­ter trop cher aujourd’­hui, au prix du gasoil. C’est pro­ba­ble­ment pour cela que la semaine der­nière, au lycée Watteau de Valenciennes, une ensei­gnante, mili­tante pro-immi­gra­tion, a vou­lu orga­ni­ser une sor­tie sco­laire avec ses élèves dans un camp d’im­mi­grés clan­des­tins de Calais. Moins loin, moins cher et tout aus­si par­lant. C’est vrai que comme sor­tie péda­go­gique, on ne pou­vait rêver mieux. « De mon temps » comme on dit, on visi­tait des musées, on sor­tait dans la nature, on s’in­té­res­sait aux petites entre­prises du quar­tier… Mais les temps ont chan­gé, aujourd’­hui, l’Éducation « natio­nale » a évo­lué. Et dire que cer­tains nient encore le « grand endoc­tri­ne­ment » qui règne sur ses bancs !

Heureusement, il existe en France depuis quelques mois, un « réseau des Parents vigi­lants » qui a immé­dia­te­ment réagi comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.