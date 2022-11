Voici comment est organisé le trafic négrier

Un vrai bateau, celui de pas­seurs gras­se­ment enri­chis, rem­pli de can­di­dats à l’é­mi­gra­tion, tracte une frêle embar­ca­tion. En pleine mer, celui-ci stoppe et trans­borde les immi­grés clan­des­tins dans la barque qu’il remor­quait, repart et laisse à la dérive la barque pleine à ras bord. C’est alors que les pas­seurs appellent les bateaux des ONG, qui, bien infor­més de la manœuvre, ne sont pas très loin et se dirigent sans erreur vers ces embar­ca­tions de mise en scène, pour his­ser à bord ces faux nau­fra­gés et par­ti­ci­per ain­si à ce tra­fic négrier.

Patrice LEMAÎTRE