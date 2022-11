Ma semaine d’observation de l’info (13 novembre 2022)

Dimanche 6 novembre 2022

Le wee­kend, c’est tra­di­tion­nel­le­ment le jour des manifs en tous genres.

Hier, c’é­taient des motards qui mani­fes­taient à Paris au len­de­main de la pre­mière réunion au minis­tère des Transports pour mettre en place un contrôle tech­nique impo­sé par une déci­sion du Conseil d’État et concer­nant les deux-roues.

Ce contrôle tech­nique pour les deux-roues (des 50 cm3 aux grosses cylin­drées) a été réins­tau­ré par le Conseil d’État dans un arrê­té du 31 octobre, et ne fait pas que des heu­reux, loin de là.

La mesure contro­ver­sée est une obli­ga­tion euro­péenne dont l’ap­pli­ca­tion était pré­vue début 2023, avant son annu­la­tion par le gou­ver­ne­ment, annu­la­tion elle-même annu­lée donc, par le Conseil d’État !

Les pro­tes­ta­taires en ont éga­le­ment pro­fi­té pour répé­ter leur ferme oppo­si­tion à l’ins­tau­ra­tion du sta­tion­ne­ment payant dans la capi­tale, ins­tau­ré par la muni­ci­pa­li­té d’Anne Hidalgo à par­tir de sep­tembre, déci­sion qui avait déjà sus­ci­té plu­sieurs mobilisations.

Lundi 7 novembre 2022

On ne perd jamais une occa­sion en France de condam­ner tout ce qui touche au nazisme, et à plus forte rai­son, à stig­ma­ti­ser à vie un éven­tuel sen­ti­ment de com­pré­hen­sion (sans par­ler d’ex­cuse) envers le régime alle­mand en vigueur entre 1933 et 1945. Des lois strictes et res­tric­tives ont été votées en France pour inter­dire toute recherche his­to­rique por­tant sur cer­tains domaines de l’his­toire sous pré­texte de révi­sion­nisme. Toute per­sonne sus­pec­tée d’un moindre soup­çon de com­pas­sion fut vouée aux gémo­nies, voire plus, qu’on se rap­pelle les attaques, y com­pris phy­siques contre le Pr Faurisson. Les moindres allu­sions sont inter­dites sous peine de condam­na­tion, et je ne parle pas des traits d’hu­mour, même très lourds (n’est ce pas Jean-Marie?)… En France, le nazisme, c’est le mal abso­lu qu’il faut com­battre à tout prix, rien ni per­sonne ne pour­ra s’y oppo­ser.

Et pour­tant…

… un pays vient de pré­sen­ter le 4 novembre un pro­jet de réso­lu­tion rela­tif à la « lutte contre la glo­ri­fi­ca­tion du nazisme, du néo­na­zisme et d’autres pra­tiques qui contri­buent à ali­men­ter les formes contem­po­raines de racisme, de dis­cri­mi­na­tion raciale, de xéno­pho­bie et de l’intolérance qui y est asso­ciée ». Rien que ça.

On aurait pu ima­gi­ner que les Fabius, Bruel, Klarsfeld, Macron et com­pa­gnie allaient se réjouir et applau­dir des deux mains ce pro­jet.

Et bien non. La France, a voté contre, tout comme les USAet la Grande Bretagne.

La rai­son ? Le pays à l’o­ri­gine de ce pro­jet, c’est la Russie de Poutine.

Autrement dit, en France, on en est là : quelle que soit une déci­sion prise par la Russie, on sera contre. Il suf­fi­rait que la Russie déclare qu’il faut lut­ter contre le réchauf­fe­ment cli­ma­tique pour qu’aus­si­tôt nos valets de trèfle disent le contraire.

La France n’est donc pas oppo­sée à la glo­ri­fi­ca­tion du nazisme, etc, etc… sur­tout en Ukraine, le régime de Kiev, qui glo­ri­fie le nazisme, s’est trou­vé de nou­veaux alliés puisque 52 pays, dont la France donc, ont voté contre.

Le pays de Zelensky pour­ra donc conti­nuer à encou­ra­ger ses troupes se bat­tant sous pavillon à croix gam­mée.

Mais que Macron et ses sbires ne viennent plus jouer les vierges effa­rou­chées lors­qu’un dépu­té, soit-il de son camp, fera un salut nazi à l’Assemblée !

Mardi 8 novembre 2022

Un nou­veau rap­port de la Commission des finances, rédi­gé par la dépu­tée LR, membre de la Commission, Véronique Louwagie, note que le minis­tère de la Santé aurait débour­sé des dizaines de mil­lions d’eu­ros auprès de 6 cabi­nets de conseil, McKinsey en tête entre 2020 et 2022 pour la ges­tion de la crise du Covid-19.

Les pres­ta­tions com­man­dées por­taient essen­tiel­le­ment sur les sys­tèmes d’in­for­ma­tion, la modé­li­sa­tion, la logis­tique et l’accompagnement stra­té­gique.

Les cinq autres cabi­nets qui se sont par­ta­gé cette somme sont Accenture, Citwell Consulting, CGI France et Urbilog.

Un tableau montre le détail des 33 pres­ta­tions payées sur la période allant de mars 2021 à mai 2022 pour un total de 17,431 mil­lions d’eu­ros. On y lit par exemple que McKinsey s’est fait rému­né­rer 3 pres­ta­tions pour envi­ron 6,7 mil­lions d’eu­ros entre mars et août 2021 pour la mise en place de la poli­tique de vac­ci­na­tion.

La deuxième socié­té qui a engran­gé le plus d’argent public est Accenture pour 19 pres­ta­tions et 5,3 mil­lions d’eu­ros. L’intitulé des pres­ta­tions accom­plies détaille notam­ment des mis­sions d’ac­com­pa­gne­ment « dans la mise en place du “pass sani­taire” ».

Le recours qua­si sys­té­ma­tique à ces cabi­nets de conseil révèle t‑il une perte de savoir-faire de l’État ou une poro­si­té entre ces socié­tés et le per­son­nel poli­tique ?

Ces socié­tés étant presque toutes étran­gères, cela pose t‑il un pro­blème de sécu­ri­té des don­nées confi­den­tielles ?

Il serait inté­res­sant d’a­voir une réponse de la part de l’exécutif…