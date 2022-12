De Qui, Robert Ménard, maire de Béziers, est-il le leurre ?

Nous avons dénon­cé récem­ment l’in­tru­sion incon­grue du pré­sident put­schiste Zelensky en visio­con­fé­rence lors de l’as­sem­blée de l’Association des Maires de France, sous la pré­si­dence de David Lisnard, maire de Cannes (lire Zelensky pré­pare t‑il son exil à Cannes ? du 24 novembre 2022). Le maire de Cannes n’est pas le seul à affi­cher une sym­pa­thie nau­séa­bonde avec le régime ukro­na­zi de Kiev.

Le maire de Béziers pavoise le siège de l’agglomération biterroise aux couleurs de l’Ukraine

(notre illus­tra­tion ci-des­sus)

Pourquoi s’at­tache t‑il à affi­cher sa sym­pa­thie avec le régime bel­li­ciste et raciste de Kiev ? A t‑il deman­dé l’a­vis des Bitérrois ? Ceux-ci savent bien que le Pouvoir en place à Kiev est issu du putsch de la Place Maïdan en 2014 fomen­té par la CIA dans le but de pous­ser la Russie à la guerre. Le pré­sident-clown Zelensky est le pan­tin des États-Unis. Avec leur appui mili­taire et finan­cier, il a conti­nué de vio­ler les accords de Minsk en bom­bar­dant le Donbass (15 000 morts) et en fai­sant de la tor­ture des popu­la­tions rus­so­phones du Donbas une règle de sou­mis­sion (lire Tortures dans le Donbass : « ils » savent depuis 2016 du 31 août 2022).

Robert Ménard et son épouse Emmanuelle, dépu­tée, ancienne jour­na­liste et cofon­da­trice de Boulevard Voltaire, ne peuvent igno­rer les accoin­tances ouvertes du régime ukrai­nien avec l’i­déo­lo­gie nazie. Cette ignoble com­pli­ci­té est publiée depuis des années dans la presse : Les médias grand public blan­chissent les néo-nazis et leur guerre – une brève chronologie